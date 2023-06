Hà Nội mùa sấu xanh mát phố phường

TPO - Hè Hà Nội đi đâu ta cũng có thể bắt gặp những thứ trái cây tươi ngon, hấp dẫn. Nào mận, đào, vải, dưa,... từ nhiều nơi được các thương lái đưa về bán khắp các cửa ngõ, chợ, đường phố. Duy chỉ có một thứ quả hè chẳng cần phải "đi đường xa" để đến với người Hà Nội - đó là những chùm sấu tươi ngon giữa phố phường thủ đô.

Từ đầu tháng 6, sấu đã bắt đầu được bày bán ở các khu chợ, dọc các tuyến đường Hà Nội. Vào thời gian đấy, những quả sấu còn rất non, quả nhỏ, không quá chua và có thể ăn cả hạt nên được nhiều người chuộng và săn lùng mua từ ngay đầu vụ. Bao nhiêu món ngon từ sấu non cũng từ đó được dịp "làm mưa làm gió".

Sấu già rất nhanh, chỉ độ cuối tháng 6, những quả sấu bắt đầu già, hạt đã cứng, lúc này cùi sấu đã đạt đến độ dày nhất định (sấu bánh tẻ) và được thu hoạch nhiều nhất. Sấu có thể dùng để nấu canh chua, ngâm với đường thì sẽ tạo ra một thức uống giải khát được yêu chuộng cho những ngày hè nắng nóng, khi ngâm với mắm một món ăn kèm trong mỗi bữa ăn ra đời, hay làm sấu dầm, ô mai sấu ta đã có được một món ăn vặt tuyệt vời,...

Sấu là thức quả mùa hè ở miền Bắc. Ở Hà Nội, sấu được trồng dọc các tuyến đường, nhiều nhất phải kể đến Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng,.... Những tuyến đường được ví là "con đường giải nhiệt", là chốn "thiên đường" của người tham gia giao thông những ngày hè oi bức, hai hàng sấu lâu năm bên đường sum xuê, đan những tán lá vào nhau, che cho người đi đường khỏi cái nắng như thiêu đốt ngày hè. Những quả sấu trên cây đã mọc lên từ khi nào cũng chẳng mấy ai hay, chỉ cho đến khi đâu đó dưới những gốc cây dọc tuyến đường có một vài người "bán sấu sớm" xuất hiện cùng với những túi sấu non mọi người mới nhận ra mùa sấu đã về.

Nghề hái sấu tuy có vất vả và nguy hiểm nhưng vào đầu vụ và cuối vụ, những người hái sấu có thể kiếm được bộn tiền với thứ quả này. Ông Hùng là một người hái sấu lâu năm trên trục đường Phan Đình Phùng cho biết: "Có những năm sấu non có giá lên tới cả trăm nghìn đồng/kg nhưng năm nay thì chỉ khoảng 50.000 đến 60.000 đồng/kg sấu non. Đầu mùa, do giá cao nên lượng sấu tiêu thụ ít, người hái như chúng tôi cũng chỉ hái cầm chừng, nếu có người đặt thì chúng tôi hái thêm một chút để giao đến cho họ còn lại thì ngồi luôn dưới gốc bán. Đến bây giờ thì giá rẻ rồi, chỉ khoảng 30.000 đồng/kg. "

Thời điểm chính vụ, giá sấu giảm nhiều, hiện tại chỉ còn khoảng 25.000 đến 30.000 đồng/kg. Đây cũng được xem là thời điểm mà trái sấu ngon nhất, những quả sấu bánh tẻ cùi dày, quả to; nếu sấu quá non thì giá vừa cao, quả thì nhỏ; khi sấu già thì hạt to, cùi mỏng, không ngon bằng sấu bánh tẻ. Bởi vậy mà sấu được bán chạy nhất vào chính vụ.

"Mỗi năm đến vụ sấu tôi đều mua cả chục cân để về dùng dần. Một nửa tôi dùng để ngâm đường, số còn lại tôi dùng một ít làm sấu ngâm mắm để ăn cùng với cơm, còn bao nhiêu tôi bỏ tủ cấp đông để dùng dần. Thỉnh thoảng nấu nồi canh chua mà có đôi ba quả sấu bỏ vào thì cũng ngon hơn nhiều." Chị Ngọc Anh (Đội Cấn) chia sẻ.

Người dân thường hay mua sấu đã được cạo vỏ sẵn để về không phải mất nhiều thời gian cho công đoạn chuẩn bị, chỉ việc rửa và chế biến theo ý thích. Không chỉ được bán tại gốc mà sấu cũng len lỏi đến từng khu chợ tạm, chợ cóc,... với giá bán phải chăng khoảng 30.000 đồng/kg sấu bánh tẻ. Khác với sấu bán tại gốc ở nhiều tuyến đường, những trái sấu được bán tại các khu chợ chủ yếu được tiểu thương nhập về từ các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên,...