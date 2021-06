Hà Nội: Một bảo vệ Bệnh viện Đức Giang dương tính SARS-CoV-2

Theo đó, bệnh nhân tên là L.V.C (sinh năm 1967, có địa chỉ tại ngõ 52 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội), Đội trưởng đội vệ sĩ của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Tối 12/6, bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa Đức Giang lấy mẫu và xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2. Đến sáng 13/6, bệnh nhân có kết quả dương tính.

Trước đó, trao đổi với báo chí, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, bệnh viện triển khai xét nghiệm định kỳ 1 tháng/lần đối với nhân viên tại bệnh viện. Ông C đã được xét nghiệm cách đây hơn 3 tuần và cho kết quả âm tính.

Từ ngày 3/6, ông C có dấu hiệu đau họng, ho, sốt nhẹ, người mệt mỏi nhưng không thông báo với bệnh viện cũng không khám bệnh, vì nghĩ bị cảm cúm. Đến ngày 7/6, ông C xin nghỉ làm ở nhà. Đến 9/6, ông C đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn khám tại khu phân luồng khám sàng lọc.

Sau đó, ngày 12/6, bệnh nhân quay lại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để xét nghiệm và đến sáng 13/6, cho kết quả dương tính. Hiện tại, bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Vì ông C là đội trưởng đội bảo vệ nên không tiếp xúc với bệnh nhân và nhân viên y tế. Bệnh viện đã xác định được 13 F1 là nhóm vệ sĩ liên quan đến bệnh nhân C. Những người này đã lấy mẫu xét nghiệm và kết quả 13/13 trường hợp đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Bệnh viện đã tiến hành cách ly y tế tạm thời toàn bộ khu vực nơi nhóm vệ sĩ này ở.

Để bảo đảm an toàn cho công tác phòng, chống dịch,tối 13/6, bệnh viện đã rà soát lại hết các khâu, đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả nhân viên Khoa Khám bệnh, thăm dò chức năng, chụp X-quang với khoảng 400 người.

Ông Khổng Minh Tuấn cũng cho biết, các trường hợp F1 của bệnh nhân này đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.