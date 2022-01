Hà Nội mở rộng thêm nhiều tuyến phố ẩm thực, phố đi bộ để thu hút du lịch

TPO - Ngày đầu năm mới, các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô cũng như lối lên cao tốc trên cao bắt đầu ùn ứ do lượng xe cộ bắt đầu tăng cao, trong khi giao thông tại nội đô lại thông thoáng.

TPO - Do nhiều lần chậm thực hiện dự án cấp nước sạch trên địa bàn huyện Sóc Sơn, mới đây, UBND huyện Sóc Sơn đã đề nghị UBND thành phố không gia hạn, hoặc chấm dứt dự án phát triển mạng lưới phân phối nước sạch do Liên danh Công ty CP Aqua One và Công ty CP nước mặt sông Đuống thực hiện.