Hà Nội lại chất đầy rác thải

TP - Rác thải lại tiếp tục tràn ngập đường phố Hà Nội trong những ngày qua, nguyên nhân chính vẫn do bãi rác chôn lấp của thành phố đã quá tải.

Ba ngày qua (từ 15/6 - 17/6) tại một số tuyến đường Lê Văn Lương, Hoàng Ngân, Phạm Hùng, Xuân Thủy, Trần Quốc Hoàn… rác thải chất đống tại các điểm tập kết rác. Nhiều khu vực nước rỉ rác chảy lênh láng trên đường bốc mùi khó chịu.

Bà Vương Kim Thành (ngõ 67 Duy Tân, quận Cầu Giấy) cho biết, 3 ngày nay rác ngày một đầy lên ở điểm tập kết nhưng không có xe dọn đi. “Chúng tôi đã kiến nghị tổ dân phố, phường nhưng vẫn không chuyển biến. Mấy ngày nay, cứ đến trưa là cửa hàng tôi phải tạm đóng cửa do mùi bốc lên không thể chịu nổi”, bà Thành chia sẻ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Cty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội cho biết, hiện tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) đang quá tải khiến việc thu gom rác trên địa bàn bị chậm. Được biết khu xử lý chất thải Nam Sơn đang chôn lấp hơn 4.000 tấn rác mỗi ngày cho Thủ đô.

Về nguyên nhân quá tải, đại diện đơn vị cho rằng có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là việc dự án Nhà máy Điện rác Sóc Sơn thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn chậm tiến độ, chưa đốt rác theo kế hoạch. Bên cạnh đó, bãi chôn lấp đang quá tải, khiến mỗi phương tiện lên xuống đổ rác khó khăn, dẫn đến công tác thu gom rác bị chậm.

Chôn rác quá tải, điện rác chậm trễ

Lý giải việc liên tục bị lùi tiến độ, chậm đốt rác tại dự án Nhà máy Điện rác Sóc Sơn, đại diện Cty cổ phần Năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, theo kế hoạch, nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý hoạt động từ đầu năm 2022. Tuy nhiên, do các quy định của Luật Môi trường thay đổi, nên đơn vị đang phải điều chỉnh lại giấy phép đầu tư, từ đó thời gian vận hành cũng bị chậm so với kế hoạch đề ra. Trong thời gian này, đơn vị vẫn vận hành thử nghiệm để đốt khoảng 200 tấn rác/ngày. “Từ đầu tháng 6 đến nay, nhà máy đã hỗ trợ xử lý khoảng 10.000 tấn rác. Nguyên nhân chính của việc tắc rác vẫn là do các bãi chôn lấp quá tải mà không được mở rộng”, đại diện Cty khẳng định.

Một dự án đốt rác khác được khởi công đầu tháng 3/2022 là nhà máy điện rác Seraphin tại khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) tổng mức đầu tư 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều lần đặt câu hỏi, đại diện Tập đoàn Amaccao (chủ đầu tư) vẫn không đưa ra được phản hồi về các chỉ tiêu khí thải cũng như tiến độ triển khai thực tế của dự án.

Đại diện lãnh đạo huyện Sóc Sơn cho biết thêm, việc mở rộng khu chôn lấp tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn vẫn đang gặp khó khăn trong GPMB. Cụ thể, UBND huyện Sóc Sơn đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB 100% diện tích (73,73ha). Trong đó, khu phía Nam thuộc địa phận hai xã Nam Sơn, Hồng Kỳ có diện tích 36,26ha đã hoàn thành công tác GPMB, bàn giao và đưa vào sử dụng từ năm 2014. 37,47ha thuộc khu vực phía Bắc thuộc địa phận xã Bắc Sơn cũng đã được huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Hiện diện tích dự án chưa bàn giao mặt bằng là 0,68ha, thuộc ô chôn lấp số 1.1 (5,6ha) và phần phụ cận bên ngoài (0,18ha).

Đối với 0,68ha này, đại diện UBND huyện Sóc Sơn cho biết có liên quan đến 6 hộ gia đình đã được UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Hiện, các hộ dân không nhận tiền và bàn giao mặt bằng.