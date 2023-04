Hà Nội: Giám đốc, nhân viên Cty xuất khẩu lao động chui ‘bốc hơi’, nhiều lao động lo mất trắng tiền

TPO - Sau khi báo Tiền Phong có bài phản ánh công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế Thuận Thành (Cty Thuận Thành) nhận tiền đặt cọc đưa người đi xuất khẩu lao động nhưng không làm được thủ tục xuất cảnh và không trả lại tiền cọc, nhiều lao động liên tục gọi điện đến đường dây nóng của báo tiếp kêu cứu và tố cáo ra công an.

Công ty đóng cửa, giám đốc và nhân viên tắt điện thoại

Cụ thể, sau khi báo đăng, nhiều người dân ở thành phố Hà Nội và các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi, Đồng Nai… gọi điện đến đường dây nóng của báo Tiền Phong kêu cứu, tố Cty Thuận Thành (địa chỉ tại số 47- TT5, khu liền kề VOV, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người lao động cho biết, sau khi báo Tiền Phong đăng bài phản ánh, Giám đốc Công ty Thuận Thành, ông Trần Văn Vũ hứa trả tiền cho họ. Nhưng đến hẹn, họ lên văn phòng Cty thì thấy đóng cửa và không có nhân viên làm việc tại đây. Liên lạc lại, Giám đốc và nhân viên Cty không nghe máy, nên người lao động đã đến Công an phường Mễ Trì tố cáo.

Tại đây, Công an Mễ Trì đã tiếp nhận thông tin, tổng hợp báo cáo Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành điều tra làm rõ. Khi nào có kết quả công an sẽ báo với người lao động.

Nói về quá trình hợp tác với Công ty Thuận Thành, anh Nguyễn Văn Công (25 tuổi), quê Quảng Xương, Thanh Hóa cho biết, qua tìm hiểu thông tin trên mạng, được biết Cty Thuận Thành có đơn hàng đưa người đi xuất khẩu lao động Đài Loan với chi phí thấp hơn so với doanh nghiệp khác, nên nhiều người tin, đóng tiền đặt cọc 1.000 USD để được làm thủ tục đi xuất khẩu lao động.

Khi thời gian cam kết đã hết, không thấy doanh nghiệp thông báo xuất cảnh, người lao động gọi điện hỏi, thì được nhân viên ở đây trả lời người lao động cố chờ thêm một thời gian. Chờ đợi một thời gian không có hồi âm, người lao động tiếp tục liên hệ đến Cty và lần này họ được nhân viên cho biết, đơn hàng bị hủy và hướng dẫn họ đến công ty lấy giấy hẹn trả lại tiền cọc. Đến hẹn, người lao động đến nhận tiền, thì bị thất hứa và nhân viên ở đây tiếp tục viết giấy hẹn.

Theo giấy hẹn lần thứ 2, đầu tháng 2/2023, người lao động đến trụ sở Cty lấy tiền cọc thì tá hỏa vì trụ sở Cty đã cửa đóng, then cài; gọi điện không liên hệ được với chủ, lẫn nhân viên. Khi người lao động hỏi hàng xóm bên cạnh, cũng là chủ ngôi nhà Cty Thuận Thành thuê, thì được biết lãnh đạo, nhân viên Cty rời đi lúc nào không hay và không thanh toán tiền thuê nhà.

Người nghèo còng lưng trả nợ, mong công an điều tra sớm

Chị Vũ Thị Hà (31 tuổi), huyện An Nhơn, Bình Định cho hay, tháng 10/2022, chị đến trụ sở Cty Thuận Thành và được nhân viên ở đây tư vấn gói đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, rồi yêu cầu chị đóng 1.000 USD tiền cọc. Cty cam kết sẽ hoàn thành thủ tục xuất cảnh trong vòng 3 tháng. Với lời tư vấn chắc nịch phía Cty đưa ra, chị đã chạy vạy, vay "nóng" để nộp tiền theo yêu cầu. Nhưng chờ mãi không nhận được thủ tục xuất cảnh.

Khi thời gian cam kết đã hết, chị gọi điện nắm thông tin, thì được nhân viên ở đây nói cố chờ thêm một thời gian. Rồi đến gần Tết Nguyên đán 2023, chị nhận được giấy hẹn ra lấy tiền cọc. Nhưng khi ra đến nơi, thì nhân viên ở đây báo là chưa có tiền và tiếp tục viết giấy hẹn. Đúng hẹn đầu tháng 2/2023, chị Hà ra Cty Thuận Thành thì không có người làm việc ở đây, cửa chính Cty bị khóa, gọi điện cho nhân viên Cty thì không bắt máy.

“Em không có việc làm ổn định, còn phải nuôi mẹ già, muốn có việc làm, thu nhập trang trải cuộc sống, em vay “nóng” 25 triệu đồng đóng tiền đặt cọc. Vì được nhân viên tư vấn trong vòng 3 tháng sẽ xuất cảnh, nên nghĩ vay tạm ít tháng, khi được xuất cảnh, có thu nhập sẽ sớm gửi lại cho người ta. Không ngờ bị lừa, bây giờ phải “còng lưng” làm thuê đủ việc vừa trang trải cuộc sống, gửi tiền về nuôi mẹ già và phải trả cả gốc, lẫn lãi gần 2 triệu đồng/tháng”, Hà cho biết.

Qua điện thoại, chị Trương Thị Thu Huyền (21 tuổi), huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (hiện nay đang làm thuê tại tỉnh Ninh Thuận) sụt sùi cho biết, đã nộp 2.000 USD từ tháng 10/2022 cho Cty Thuận Thành làm thủ tục cho 2 vợ chồng đi xuất khẩu lao động Đài Loan. Đến 1/2023, vợ chồng chị nhận được điện thoại của Cty thông báo ra nhận tiền đặt cọc. Nhưng khi ra thì họ lại hẹn sau Tết Nguyên đán 2023 sẽ trả. Tháng 2 vừa rồi chị ra thì Cty đã đóng cửa.

Chị Thu Huyền chia sẻ: “Em đang nuôi con nhỏ 2 tuổi, muốn có chút vốn dắt lưng, đành gửi cháu về quê cho bà ngoại nuôi. Hai vợ chồng quyết tâm vay 50 triệu đồng lãi cao đóng tiền cọc cho Cty Thuận Thành, mong sớm được đi làm việc tại Đài Loan. Nay bị Cty lừa không xuất cảnh được, hai vợ chồng phải đi làm thuê đủ nghề có tiền đóng lãi hàng tuần”.

Cùng hoàn cảnh, Nguyễn Đình Cương (22 tuổi), huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, gia đình thuộc diện hộ nghèo, phải cầm cố căn nhà vay ngân hàng để đóng cho Cty mong được xuất khẩu lao động để kiếm việc làm. “Tôi giờ không có việc làm, tiền lãi vay mẹ tôi vẫn phải trả hàng tháng, còn tôi không được xuất cảnh, thu nhập không có và trở thành gánh nặng của gia đình”, Cương buồn bã nói.

Theo các lao động, số người bị Cty Thuận Thành chiếm giữ tiền cọc ước lượng khoảng hàng trăm, thậm chí hơn nghìn người.

Sau khi nhận được phản ánh của người lao động, phóng viên đến địa chỉ tại số 47- TT5, thì ngôi nhà này đã được cho một người khác thuê. Liên hệ qua điện thoại với giám đốc, kế toán Cty, nhưng không liên lạc được. Ông Cường, một người sinh sống bên cạnh ngôi nhà 47-TT5 cho biết, giám đốc và nhân viên Cty bỏ đi trong dịp Tết Nguyên đán 2023, chủ nhà gọi điện đòi tiền thuê nhà cũng không liên lạc được. "Từ Tết đến này nhiều tốp người từ nhiều tỉnh, thành phố đến tìm giám đốc Cty đòi lại tiền đặt cọc, nhưng không liên lạc được, nên họ đành ra về. Nhìn họ khổ sở lắm!", ông Cường cho biết. Trước đó, Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Bộ Lao động thương binh và xã hội cho hay, Cty Thuận Thành không có giấy phép xuất khẩu lao động, hành vi nêu trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên sẽ đề nghị cơ quan công an điều tra.