Hà Nội: Đường cong lách giữa 2 tòa nhà thu hồi phần lớn diện tích sân chơi chung cư

TPO - Những ngày qua, thông tin về dự án xây dựng tuyến đường "cong mềm mại" lách giữa 2 tòa nhà chung cư thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Người dân ở tòa nhà 25 Lạc Trung phản đối vì mất diện tích đỗ xe, sân chung.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 435m, điểm bắt đầu tuyến đường giao với phố Lạc Trung và điểm cuối giao với dự án 423 Minh Khai.

Theo Ban quản lý khu chung cư 25 Lạc Trung, hiện tại an ninh, trật tự tại tòa nhà được đảm bảo rất tốt vì khu vực khép kín, chỉ có 1 lối ra, vào duy nhất. Nếu tuyến đường mới được mở sẽ nằm sát với cả 2 tòa N02 và N03 của chung cư Lạc Trung, điều này ngoài tiềm ẩn nguy cơ về mất an toàn giao thông còn gây ra mất an ninh, trật tự, khó khăn cho việc kiểm soát người lạ vào bên trong tòa nhà.

Dự án này có tên đầy đủ là dự án kết nối đường qua công ty xe bus với dự án 423 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy. Tuyến đường có chiều dài khoảng 435m, điểm bắt đầu tuyến đường giao với phố Lạc Trung và điểm cuối giao với dự án 423 Minh Khai.

Tổng mức đầu tư của dự án gần 84 tỷ đồng; tuyến đường có mặt cắt ngang 13,5m (nền) và 7,5m (mặt đường). Dự kiến dự án được khởi công và hoàn thành trong năm 2023.

Cùng với dự án đường nối từ công ty xe bus đến dự án 423 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng cũng đang thực hiện đồng bộ tuyến đường nối ngõ 61 Lạc Trung - Mạc Thị Bưởi - dốc Minh Khai theo đồ án quy hoạch phân khu H1-4 tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt.

Sau khi hoàn thành sẽ tạo ra 2 tuyến đường song song, từ Lạc Trung đến đường Vành đai 2, vị trí bên phải và bên trái dự án 423 Minh Khai, giúp giải tỏa áp lực giao thông vốn rất lớn tại khu vực này.

Hơn 1.000m2 đất chung cư chỉ sử dụng tạm

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, dự án chung cư 25 Lạc Trung được thực hiện từ Quyết định 6605 năm 2005 của UBND TP Hà Nội về việc cho Công ty Thương mại dịch vụ Thời trang Hà Nội (thuộc Sở Thương mại Hà Nội) chuyển mục đích sử dụng 9.379 m2 đất để xây dựng công trình tổ hợp Văn phòng, dịch vụ và nhà ở cao tầng bán.

Trong tổng diện tích 9.379m2 đất có 2.780m2 đất để xây dựng văn phòng dịch vụ; 6.599m2 đất để xây nhà ở bán. Tổng diện tích sàn xây dựng căn hộ nhà ở chung cư là 27.588 m2 trong đó tòa 16 tầng (tòa N02) gồm 55 căn hộ; tòa 19 tầng (tòa N03) gồm 41 căn hộ.

Đáng chú ý, ở đây có 3.558m2 đất làm đường và vỉa hè, trong đó 2.338m2 đất để làm sân và đường nội bộ sử dụng chung trong khu vực; 1.110m2 đất nằm trong chỉ giới đường đỏ, giao công ty sử dụng làm đường thi công và đường sử dụng chung, tuyệt đối không được xây dựng công trình. Khi nhà nước thu hồi để làm đường theo quy hoạch phải bàn giao lại không điều kiện, không bồi hoàn.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng quận Hai Bà Trưng (chủ đầu tư) cho biết, hiện người dân không đồng tình với dự án một phần nguyên nhân bởi tuyến đường sắp mở sẽ đi vào phần sân chơi, bãi đỗ xe hiện nay của cư dân 2 tòa N02, N03. Tuy nhiên, trong quyết định giao đất của UBND TP Hà Nội năm 2005 đã nêu rõ phần đất này chỉ giao tạm, thu hồi khi làm đường. "Đây có thể là do việc chủ đầu tư không rõ ràng thông tin với cư dân ngay từ đầu", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Được biết, đến thời điểm này chủ đầu tư mới hoàn thành 2 toàn N02, N03, trong khi đó diện tích đất để xây dựng văn phòng dịch vụ vẫn chưa triển khai. Theo quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 do Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội duyệt khu đất xây văn phòng dịch vụ có quy hoạch hầm đỗ xe.