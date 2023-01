Hà Nội dừng hoạt động phố đi bộ Hồ Gươm dịp Tết

TPO - UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) quyết định tạm dừng các không gian đi bộ khu vực Hồ Gươm và phố cổ Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo quyết định của UBND quận Hoàn Kiếm, thời gian tạm dừng hoạt động không gian đi bộ khu vực Hồ Gươm và phố cổ Hà Nội tính từ ngày 20/1 (ngày 29 Tết) và mở lại từ 19h ngày 3/2 (13 tháng Giêng).

Quận Hoàn Kiếm yêu cầu các phòng, ban, UBND các phường cùng các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, an toàn cho nhân dân, du khách...

Tại khu vực Hồ Gươm, vào thời điểm đón giao thừa đêm 30 tết Quý Mão 2023, Hà Nội sẽ bố trí 2 trận địa bắn pháo hoa tầm cao ở phía trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà nội mới và Bưu điện Hà Nội.