Hà Nội đón mưa 'vàng' giải nhiệt chuỗi ngày nắng nóng 41 độ C, nhiều tuyến phố ngập sâu

Tại Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, mưa lớn xuất hiện từ đêm 21/6 đến ngày 24/6 với lượng phổ biến 80-150 mm/đợt, có nơi trên 150 mm. Nhiệt độ giảm hạ xuống ngưỡng 27-32 độ C, giảm 6-8 độ C so với những ngày trước đó nên thời tiết sẽ mát mẻ hơn.