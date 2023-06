Hà Nội đón lượng khách quốc tế tăng gấp 3 lần cùng kỳ 2022

TPO - Trong tháng 5/2023 ngành du lịch Thủ đô đón hơn 2 triệu lượt du khách, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt hơn 316.000 lượt, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Riêng với thị trường nội địa đạt 1,7 triệu lượt khách, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng hơn 7,26 nghìn tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2022 và giảm 11,4% so với tháng 4/2023.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, ngành du lịch Hà Nội đón hơn 10 triệu lượt du khách, tăng 53,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,71 triệu lượt, tăng gần 10 lần so với cùng kỳ năm 2022, khách nội địa ước đạt 8,4 triệu lượt, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 37.000 tỷ đồng, tăng 92,4% với cùng kỳ năm trước.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, dự kiến từ nay đến cuối năm đơn vị triển khai thí điểm mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế tại các làng nghề và điểm du lịch gắn với giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số tại huyện Ba Vì.

Đồng thời tổ chức các sự kiện, lễ hội quảng bá du lịch Thủ đô như: Cuộc thi ảnh du lịch Hà Nội, Lễ hội du lịch quà tặng Hà Nội 2023, Festival áo dài Hà Nội. Nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội tới du khách trong nước, quốc tế, đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền du lịch Thủ đô trên các kênh truyền thông, truyền hình trong nước và quốc tế như CNN và nền tảng mạng xã hội.