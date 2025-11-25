Hà Nội: Đi không được, ở chẳng xong do chủ đầu tư ‘quên’ giải phóng mặt bằng

TPO - Chủ đầu tư xây xong nhà và bán hết, nhưng "quên" giải phóng mặt bằng 3.113m2 đất còn lại khiến 22 hộ dân trên đường Nguyễn Văn Giáp mắc kẹt từ nhiều năm nay.

Ngày 31/10/2002, UBND TP. Hà Nội đã có quyết định thu hồi 27.520m2 đất tại thị trấn Cầu Diễn (huyện Từ Liêm cũ, nay là phường Từ Liêm) giao cho Công ty cổ phần Ba Đình (Công ty Ba Đình) triển khai Dự án Xây dựng khu nhà ở để bán.

Trong số 27.520m2 đất được giao, có 24.407m2 đất thuộc Công ty Giống gia súc Hà Nội, còn lại là đất của 22 hộ dân trên đường Nguyễn Văn Giáp (phường Từ Liêm).

Đường Nguyễn Văn Giáp

Đến nay, nhà đã được chủ đầu tư xây xong và bán hết, nhưng "quên" GPMB diện tích đất còn lại của các hộ dân. Do đó, người dân rơi vào cảnh "đi không được, ở chẳng xong", cuộc sống bị đảo lộn.

Căn nhà của gia đình bà Bà Đinh Thị Hiền (số 105 Nguyễn Văn Giáp) là dãy nhà cấp 4 lụp xụp được lợp bằng tấm blo xi măng, được xây dựng từ năm 1989. Hiện nhiều vị trí tường đã nứt, vôi vữa bong tróc.

Bà Hiền cho biết, thửa đất của gia đình rộng hơn 300m2. Trong đó, một phần đất của gia đình dính vào dự án của Công ty Ba Đình.

Căn nhà của gia đình bà Đinh Thị Hiền đã xuống cấp trầm trọng.

Tuy nhiên, đến nay diện tích trong chỉ giới GPMB vẫn chưa được thu hồi, cũng không thể làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Chồng bà đã cùng một số hộ dân khác kêu cứu khắp nơi. Đến nay, ông mất đã hơn chục năm nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Được biết, trong số 22 hộ dân trên đường Nguyễn Văn Giáp có 12 trường hợp đã được cấp sổ đỏ cho phần diện tích không nằm trong chỉ giới GPMB. Tuy nhiên, việc thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai cũng gặp nhiều khó khăn. Ông Lê Đức Phương (SN 1966, số nhà 101 Nguyễn Văn Giáp) cho biết, thửa đất của gia đình rộng khoảng 150m2. Trong đó, 86,8m2 đã được UBND quận Nam Từ Liêm cấp sổ đỏ năm 2016. Với 62,5m2 đất còn lại chưa được cấp sổ do vướng vào dự án của Công ty Ba Đình.

Sổ đỏ của gia đình ông Phương thể hiện mục đích sử dụng là đất ở đô thị. Tuy nhiên, mục 6 lại được ghi chú là "đất không phù hợp với quy hoạch là đất ở, nhưng chưa có quyết định hoặc thông báo thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền". Do đó, với phần ghi chú này, gia đình ông rất khó thực hiện các giao dịch liên quan đến thửa đất.

"Nếu thành phố có quy hoạch dự án gì thì thông báo, hoặc triển khai sớm để người dân chúng tôi còn có hướng, chứ cứ chờ đợi thế này mệt mỏi lắm", ông Phương bức xúc.

Ông Lê Đức Phương mong thành phố sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các hộ dân

Đề xuất thu hồi đất của của chủ đầu tư, tiếp tục cấp sổ đỏ cho dân

Ngày 19/11/2025, UBND phường Từ Liêm đã có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội, Sở NN&MT Hà Nội về vụ việc trên.

UBND phường Từ Liêm cho biết, nguồn gốc đất các hộ sử dụng từ năm 1980 đến trước ngày 15/10/1993 vào mục đích để ở và không có sổ đỏ.

Sau khi UBND thành phố có quyết định thu hồi 27.520m2, ngày 9/5/2003, Sở địa chính- Nhà đất Hà Nội có biên bản giao mốc ngoài hiện trường cho chủ đầu tư giai đoạn 1 với diện tích 24.407m2.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Lê Đức Phương

Ngày 2/11/2004, UBND huyện Từ Liêm có văn bản thống nhất phương án bồi thường đợt 1 với diện tích 24.417m2 và đề nghị chủ đầu tư điều tra giai đoạn 2 phần đất còn lại chưa GPMB.

Ngày 4/9/2013, Sở TN&MT có kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất của chủ đầu tư. Sau đó, UBND thành phố có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục triển khai GPMB phần diện tích đất đã giao.

Sở NN&MT đã tổ chức họp với huyện Từ Liêm (cũ), chủ đầu tư về xác định mốc giới trên bản đồ và ngoài thực địa với phần diện tích 3.113m2 còn lại để GPMB.

UBND phường Từ Liêm kiến nghị chủ đầu tư rà soát ranh giới dự án, báo cáo với Sở NN&MT theo hướng điều chỉnh phần diện tích khu dân cư 22 hộ gia đình, trình UBND thành phố điều chỉnh quyết định thu hồi đất.

Sau khi thành phố điều chỉnh, UBND phường Từ Liêm sẽ thực hiện cấp sổ đỏ cho các hộ dân theo quy định. Trong đó, trường hợp mới cấp được 1 phần, sẽ cấp bổ sung; trường hợp chưa cấp sổ đỏ sẽ thực hiện thủ tục cấp lần đầu theo quy định.