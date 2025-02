Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 trên 8%

TPO - Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khẳng định, đây là động lực quan trọng để Công an tỉnh hoàn thành tốt nhất công tác sắp xếp, bố trí cán bộ khi triển khai tổ chức bộ máy mới, không còn tổ chức công an cấp huyện, cũng như việc xây dựng đề án nhân sự đại hội Đảng các cấp trong công an nhân dân nhiệm kỳ 2025 - 2030.