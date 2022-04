Hà Nội cho trẻ mầm non đi học bán trú từ 13/4

TPO - Thành phố Hà Nội vừa có văn bản thống nhất với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc cho trẻ em mầm non trên địa bàn thành phố đến trường từ ngày 13/4.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng ngày 8/4, đã ký văn bản đồng ý với Tờ trình của Sở GD&ĐT về việc cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp và cho phép các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức hoạt động giáo dục sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, trẻ mầm non của các cơ sở giáo dục mầm non thuộc 30 quận, huyện, thị xã sẽ đi học trực tiếp từ 13/4. Theo phương án của Sở GD&ĐT, trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh, các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo kế hoạch dạy học của trường và tổ chức hoạt động bán trú, dạy học 2 buổi/ngày.

UBND thành phố giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp Sở Y tế thường xuyên cập nhật, quán triệt đầy đủ, kịp thời thông tin, quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế về việc triển khai các hoạt động giáo dục, đào tạo, bảo đảm an toàn công tác phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục, đào tạo để hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã triển khai tổ chức thực hiện.

UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non và học viên tại các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên đi học trở lại trên địa bàn; tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các trường, cơ sở giáo dục.