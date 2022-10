Hà Nội: Chính quyền nói gì về phản ánh quy hoạch đường Huỳnh Thúc Kháng 'lượn' vào khu dân cư?

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của các hộ dân trú tại Khu tập thể Khí tượng Thủy văn và Khu tập thể Viện Kỹ thuật thông tin (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Theo đó, UBND quận Đống Đa có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đã được các cơ quan chuyên môn thẩm định, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt theo đúng trình tự quy định (Quyết định số 1769, ngày 10/5/1997 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/200 phường Láng Thượng, trong đó có chỉ giới tuyến đường, phạm vi thu hồi đất đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài) nên phản ánh của các hộ dân cho rằng quy hoạch tuyến đường bị điều chỉnh theo hướng lượn vào hai khu dân cư là không có căn cứ.

Bên cạnh đó, tại dự án trên, UBND thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đã bố trí quỹ nhà tái định cư với 108 căn hộ tại nhà CT2 khu X2 Đại Kim (quận Hoàng Mai), đủ điều kiện bố trí cho các hộ dân vào ở theo quy định. Ngoài ra, việc bồi thường, hỗ trợ về giá đất bị thu hồi để xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài cũng được UBND quận Đống Đa áp dụng theo Quyết định số 3094 (ngày 10/6/2019) của UBND thành phố Hà Nội.

2. Đơn của ông Hoàng Công Tịnh, trú tại xóm 5, xã Thanh Tùng (Thanh Chương, Nghệ An) khiếu nại việc bị ông Hà Công Tài dùng xăng đổ lên người ông phóng hoả mà Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương không khởi tố vụ án về tội “cố ý gây thương tích”, và đến nay ông cũng chưa nhận được quyết định khởi tố bị can.

Về sự việc này, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Nghệ An có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Ngày 28/2/2022, Viện KSND tỉnh Nghệ An đã có Phiếu chuyển đơn số 90/Ttra-KT đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương để giải quyết theo thẩm quyền và thông báo cho Viện KSND huyện Thanh Chương để kiểm sát theo quy định pháp luật. Hiện vụ việc này Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương đã khởi tố vụ án, và vụ án đang trong giai đoạn điều tra.

3. Đơn của ông Nguyễn Trường Sơn, trú tại số 2, ngách 144/2 đường An Dương Vương, tổ 1, cụm 1, phường Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội) tố cáo những vi phạm về xây dựng, buôn bán vật liệu xây dựng của ông Hoàng Thanh Sơn, trú tại ngõ 144, đường An Dương Vương.

Sau khi nhận phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, UBND quận Tây Hồ có văn bản trả lời, cho biết: Việc tố cáo của ông Trường Sơn đối với ông Thanh Sơn đã được UBND phường Phú Thượng xác minh, thấy có 4 nội dung tố cáo sai và 2 nội dung tố cáo đúng. Đối với nội dung tố cáo đúng, ông Thanh Sơn đã xây nhà cấp 4 trái phép và làm bồn hoa, trồng cây lấn chiếm ngõ đi chung. Ông Thanh Sơn cũng lấn chiếm, xây dựng nhà mái tôn tại ngõ 144/2 đường An Dương Vương để phục vụ việc buôn bán vật liệu xây dựng. Với những vi phạm trên của ông Hoàng Thanh Sơn, UBND phường Phú Thượng đã lập hồ sơ vi phạm, phối hợp với Đội Quản lý Trật tự xây dựng đô thị quận Tây Hồ tiến hành tổ chức cưỡng chế, xử lý triệt để công trình vi phạm.