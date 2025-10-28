Hà Nội: Cháy nhà khiến 1 người tử vong

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sáng 28/10, vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà nằm trong ngõ 78 phố Quang Tiến (phường Tây Mỗ, TP Hà Nội) khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8h ngày 28/10, tại số nhà 10, ngõ 78 phố Quang Tiến (phường Tây Mỗ, TP Hà Nội).

Một số người dân ở gần hiện trường cho biết đã nghe thấy tiếng nổ phát ra từ bên trong căn nhà, sau đó lửa bùng lên.

Lập tức, người dân hô hoán thông báo và tìm cách dập lửa.

Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao.
Lực lượng chữa cháy tại hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cứu nạn, chữa cháy.

Khoảng 30 phút sau, vụ cháy được dập tắt. Lực lượng chức năng đưa một nạn nhân tử vong ra bên ngoài. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thanh Hà
