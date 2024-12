Hà Nội: Cháy ngùn ngụt trên đường Phùng Khoang

TPO - Sáng nay, 10/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu lán tạm cạnh bãi tập kết rác, phế liệu nằm trong ngõ 67 đường Phùng Khoang (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h50 cùng ngày, người dân sinh sống trong ngõ 67 đường Phùng Khoang (Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện có cháy tại khu lán tạm, bãi tập kết rác, phế liệu đã báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy, cứu nạn.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, đám cháy đã lan rộng ra khu lán tạm, đồ gỗ cũ diện tích đám cháy khoảng 100m2 (trong đó khu vực tập kết rác khoảng 50m2, diện tích lán tạm khoảng 50m2).

Theo đó, Công an TP Hà Nội đã điều động thêm 2 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân, 1 xe chữa cháy của Công an quận Hà Đông phối hợp với lực lượng chữa cháy cơ sở của Tòa nhà Chung cư An Lạc triển khai họng nước chữa cháy từ tòa nhà và 3 mũi chữa cháy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp triển khai chữa cháy. Đến 9h30 đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo Công an quận Nam Từ Liêm, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.