Hà Nội cấp phép biểu diễn cho đêm nhạc có giá vé 15 triệu đồng

TPO - Ban tổ chức đại nhạc hội "Open air #2 Kpop festival" thông báo chương trình chính thức được chấp thuận biểu diễn, dự kiến đón 20.000 khán giả trong mỗi đêm diễn 23, 24/12 tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Văn bản số 4239/UNBD-KGVX của UBND thành phố Hà Nội ký ngày 14/12, chấp thuận việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo công văn số 5007/SVHTT-QLNT ngày 8/12 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Theo đó chương trình quy tụ đông đảo dàn sao Hàn mang tên Đại nhạc hội KPOP Open air #2 được tổ chức trong hai ngày 23, 24/12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Dự kiến, chương trình do hai đạo diễn Go Young Sik và Hoàng Công Cường thực hiện đón khoảng 20.000 khán giả mỗi đêm.

Để đảm bảo chương trình tổ chức an toàn, UBND thành phố giao các sở, ngành, UBND quận Nam Từ Liêm và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm các quy định về nội dung chương trình biểu diễn tại danh mục, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường, y tế, phòng chống cháy nổ, các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan trước và trong quá trình tổ chức biểu diễn nghệ thuật...

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp các cơ quan rà soát, thẩm định hồ sơ và chấp thuận biểu diễn, yêu cầu đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung biểu diễn đúng theo nội dung được chấp thuận...

Trước đó, khi công bố giá vé cao nhất lên tới 15 triệu đồng, chương trình đã gây tranh cãi. Chương trình có 8 hạng vé khác nhau với giá vé cao nhất lên tới 15 triệu đồng. Trong đó hạng vé V.VIP S2, S3 và V.VIP S1 được thông báo số lượng có hạn với giá vé lần lượt là 10 triệu đồng và 15 triệu đồng. Hạng vé V.VIP A và V.VIP B gần sân khấu nhất có giá 5,2 triệu đồng, trong khi VIP A và VIP B là 4,5 triệu đồng.

Đại nhạc hội KPOP Open air #2 có sự tham gia của Chi Pu, Tăng Duy Tân, Tóc Tiên, Đức Phúc. Sự kiện âm nhạc có sự hiện diện của nhiều thần tượng KPop như Highlight, The Wind, Chen (EXO)...

Trong ngày 23/12, khán giả sẽ được gặp các nghệ sĩ, nhóm nhạc Highlight, The Wind, Infinite, Tribe, Exo Chen - Xiu Min, Suju D&E, Chi Pu, Tăng Duy Tân. Ngày 24/12, công chúng Thủ đô tiếp tục được thưởng thức những tiết mục đến từ Highlight và The Wind và các nghệ sĩ khác như Chanyeol (EXO), DJ Raiden, Nick Khun và Jun.K (2pm), Kim Jae Joong, Mamamoo, Tóc Tiên, Đức Phúc. Dịp này, Tribe, Kim Jae Joong ký tặng người hâm mộ trước buổi diễn. Khán giả có cơ hội chụp ảnh cùng các nhóm nhạc Mamamoo+, Exo Chen, Tribe...