Hà Nội: Cảnh sát giao thông mạnh tay với 'ma men'

TPO - Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 vừa bắt giữ 2 tàu vận chuyển khoảng 130.000 lít dầu DO trên biển.

TPO - Ngoài 6 bị can mà Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển Viện Kiểm sát, đề nghị truy tố, Cơ quan điều tra còn tách vụ án để tiếp tục điều tra nữ bị can Lê Thu Vân.