Hà Nội: 77% trường công lập đạt chuẩn quốc gia

TPO - Sở GD&ĐT TPHCM đề xuất địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1, 2 sẽ cho học sinh đến trường. Tuy nhiên, trường học phải đảm bảo giãn cách, đánh giá theo bộ tiêu chí an toàn trong ngành giáo dục, đồng thời nhà trường cũng chuẩn bị hạ tầng công nghệ, trang thiết bị, phương tiện để chuyển sang hình thức dạy trực tuyến khi dịch bệnh phức tạp.

TPO - Đề tài “Hệ thống theo dõi sức khoẻ và vị trí của người lính, Soldier Health & Position Tracking System, do nhóm 5 học sinh lớp 11A1 Vật lý, trường THPT Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đảm nhiệm đã đoạt giải Vàng chung cuộc AI-JAM US 2021 ở Hoa Kỳ.

Nằm trong chuỗi lớp học trải nghiệm do ISB và Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) đồng tổ chức, Đại học Otago triển khai 2 lớp học về 2 ngành nghề đầy triển vọng cho du học sinh New Zealand tương lai: Công cụ phân tích dữ liệu và Khởi nghiệp kinh doanh.