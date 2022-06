Guestdiary.vn: Phần mềm quản lý khách sạn hữu ích

Dấu hiệu hồi phục của ngành du lịch Việt Nam kéo theo nhu cầu nhà nghỉ, khách sạn tăng mạnh. Tuy nhiên, bài toán tiết kiệm chi phí, hạn chế tối đa nhân công trở thành bài toán cạnh tranh giá, dịch vụ trong công cuộc chuyển đổi số 4.0. Guestdiary.vn tiến đến Việt Nam trở thành phần mềm quản lý khách sạn tích hợp All in one đầu tiên giải quyết tất cả bài toán của khách sạn.

Từ Ireland đến Việt Nam Đầu những năm thế kỷ 20, công ty Accubook Guestdiay LTD Ireland chính thức thành lập trụ sở tại thị trấn Donegal Town, Co Donegal, Ireland. Xuất phát từ Ireland, chỉ sau 5 năm, Guestdiary dần mở rộng thị trường sang các nước Châu Âu lân cận như Anh Quốc, Scotland, xứ Wales,... Chia sẻ về tầm nhìn của Guestdiary và mục tiêu tiến đến thị trường Việt Nam, ông Andrew Bassett giám đốc công ty Accubook Guestdiary LTD Ireland chia sẻ: “Với 20 năm kinh trên thị trường các thị trường châu âu và bắt đầu đẩy mạnh tiềm lực nhằm phát triển khách hàng ở khu vực châu á tiếp cận công nghệ tiên tiến nhất, tiết kiệm và hiệu quả nhất trong kinh doanh lưu trú. Guestdiary.vn đã và đang tiếp tục sứ mệnh công nghệ số ngành công nghiệp nhà nghỉ, khách sạn. Tiếp cận phong cách quản lý quốc tế Mang tổng thể hệ sinh thái giải pháp quản lý khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, Guestdiary giúp khách sạn Việt Nam tiếp cận và áp dụng hàng loạt giải pháp như Phần mềm quản lý khách sạn, channel manager, booking engine, thiết kế website cho khách sạn,... Guestdiary.vn phù hợp cho mọi kích thước doanh nghiệp từ vừa và nhỏ. Phần mềm quản lý khách sạn Guestdiary, phần mềm quản lý khách sạn cho khách sạn vừa và nhỏ. Tại Việt Nam, phần mềm quản lý khách sạn tích hợp tất cả giải pháp được đầu tư nguồn lực hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt đánh vào châu Á và thị trường Việt. Guestdiary.vn luôn nằm trong top các phần mềm quản lý khách sạn nước ngoài hỗ trợ tiếng Việt, hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh lưu trú (nhà nghỉ, khách sạn Resort) Việt Nam. Ông Lê Trung Hiếu quản lý Mekong Riverside Resort Hòa Khánh Cái Bè Tiền Giang - Đối tác thân thiết của Guestdiary.vn chia sẻ: “Tôi bắt đầu dùng phần mềm quản lý khách sạn Guestdiary từ năm 2012, Phần mềm đáp ứng các tính năng quản lý cơ bản và nhiều tính năng nâng cao vượt bậc, giảm nhiều thời gian và tiết kiệm thời gian, nhân lực, mong muốn công ty phát triển không ngừng mang lại các giải pháp tối ưu hơn nữa.” Chi phí Việt, hỗ trợ tiếng Việt, lan tỏa thương hiệu Việt Thị trường du lịch Việt Nam mở cửa mang đến cơ hội nhân rộng về doanh thu, chi nhánh, dịch vụ,... cho ngành kinh doanh lưu trú khách sạn, nhà hàng. Trước tiềm năng vô hạn đó, ông Andrew Bassett giám đốc công ty Accubook Guestdiary LTD Ireland khẳng định: “Kinh doanh - quản trị - tiếp thị nhà nghỉ, khách sạn , resort không gì đơn giản hơn với phần mềm quản lý khách sạn Guestdiary.vn. Phần mềm hỗ trợ lưu trữ đám mây, làm việc mọi nơi trên app, tất cả từ một nhà cung cấp, tích hợp channel manager, booking engine, hotel website trên một nền tảng, hỗ trợ tiếng Việt và đào tạo không giới hạn. Đây là một giải pháp hỗ trợ ngành lưu trú chuyển đổi sang thời kỳ số hóa.” Bà Ngô Kha Ly Giám Đốc Kinh Doanh Tiếp Thị Khu nghỉ dưỡng 4 sao Mercury Resort Phú Quốc chia sẻ sau thời gian áp dụng Guestdiary.vn: “Website chuyên nghiệp của Guestdiary.vn cho phép kết nối tất cả các kênh, công cụ mà Guestdiary mang lại giải quyết bài toán về nhân lực, thời gian và chi phí hỗ trợ tôi rất nhiều. Phần mềm quản lý khách sạn đáp ứng hầu như các tính năng quản lý cơ bản và nhiều tính năng nâng cao vượt bậc giúp khách sạn tối ưu hóa việc quản trị kinh doanh, và tiếp thị.” Trước tiềm năng rộng mở, ngành khách sạn và dịch vụ lưu trú phải nhanh chóng nắm bắt xu thế mới, định hướng chiến lược phát triển phù hợp với thời đại và đề cao tính bền vững trong toàn bộ quy trình vận hành. Động lực tiến tới phát triển bền vững của ngành khách sạn và dịch vụ lưu trú xuất phát từ nhiều yếu tố, từ cả môi trường vi mô và vĩ mô và đặc biệt là bài toán đi trước về công nghệ. Thông tin liên hệ: Website: https://guestdiary.vn/vi/ Fanpage: https://www.facebook.com/Phanmenquanlykhachsan/ Địa chỉ: Unit 12, Castle Centre, Bridge Street, The Diamond, Donegal Town, Co Donegal, Ireland Điện thoại: UK +44 (0)208 099 4261/ VN +84 (0)2877777579 Hotline +84 (0) 706372717 Email: asia@Guestdiary.com P.V