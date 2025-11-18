Gooby lan tỏa yêu thương trong Ngày Thế giới vì Trẻ sinh non

Vào sáng ngày 17.11, một hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức tại Bệnh viện Nhi Trung ương, nơi Gooby trao tặng 150 phần quà chăm sóc đặc biệt đến các em bé sinh non và gia đình đang điều trị tại đây. Chương trình này là một phần trong hành trình nhân ái, hướng đến những em bé sinh non - những mầm sống cần sự nâng niu và chăm sóc một cách trọn vẹn nhất.

Buổi gặp gỡ thân mật giữa đại diện Gooby và các y, bác sĩ

Hành động vì cộng đồng

Hoạt động này mang ý nghĩa không chỉ là sự sẻ chia mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc và lời động viên tinh thần chân thành. Gooby hiểu rõ rằng, làn da và cơ thể non nớt của trẻ sinh non cần sự nhẹ nhàng và êm ái, do đó, sản phẩm của thương hiệu luôn được xem là lựa chọn tối ưu cho làn da nhạy cảm ấy.

Mỗi phần quà gửi trao, đều là những sản phẩm được kiểm định nghiêm ngặt. Hơn cả giá trị sử dụng, đây còn là nguồn động viên tinh thần ấm áp từ cộng đồng, giúp tiếp thêm sức mạnh cho các gia đình đang kiên cường đồng hành cùng con vượt qua những ngày tháng đầu đời đầy thử thách.

Gooby - Thương hiệu nổi lên nhờ dòng bỉm đêm quốc dân

Được biết đến là "Chuyên gia bỉm đêm", Gooby hướng đến mục tiêu mang lại sự an toàn cho bé và sự an tâm cho mẹ. Với trẻ sinh non, làn da dễ tổn thương, Gooby tự hào cung cấp dòng tã dán chuyên biệt cho trẻ sơ sinh và đáp ứng những tiêu chuẩn vượt trội về chất lượng và an toàn.

“Chuyên gia bỉm đêm” Gooby

Sản phẩm được cấp chứng nhận Dermatest Excellently (Đức), đảm bảo độ an toàn cao nhất cho da trẻ sơ sinh. Cùng với đó, chứng nhận OEKO-TEX® Standard 100 cấp độ 1 tại Đức là lời khẳng định về tiêu chuẩn cao nhất cho sản phẩm tiếp xúc với trẻ sơ sinh.

Đặc biệt, Gooby được SGS Thụy Sĩ kiểm định chặt chẽ, chứng minh ba tiêu chí: không chứa kim loại nặng, không gây phản ứng da, và và không chứa các hợp chất PFAS - nhóm chất đang được cảnh báo toàn cầu về mức độ nguy hại. Ngoài ra, Gooby còn được KATRI và Ellead Hàn Quốc xác nhận về độ an toàn trên da. Trong nước, Gooby đã được VNTest Việt Nam - Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định chất lượng thẩm định, bảo đảm phù hợp với các quy chuẩn hiện hành.

Đây là sự bảo chứng cho cam kết của Green Stars về chất lượng, minh bạch và trách nhiệm sâu sắc đối với sức khỏe của con trẻ trong những năm tháng đầu đời.

Đại diện Gooby và người nhà bệnh nhi tại BV Nhi TW

Thông qua hoạt động này, Green Stars và Gooby không chỉ trao đi những món quà thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp: Luôn sát cánh, bảo vệ và đồng hành cùng những “chiến binh nhỏ”, để mỗi mầm sống đều được lớn lên trong vòng tay yêu thương và sự an toàn.