Golfer Doãn Văn Định: Danh hiệu quốc gia 2012 mang nhiều ý nghĩa lớn

Doãn Văn Định sẽ là một trong số những nhà cựu vô địch góp mặt tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast.

Đối với những người hâm mộ golf ở Việt Nam, cái tên Doãn Văn Định đến nay đã không còn quá xa lạ sau những thành công từ các giải đấu chuyên nghiệp. Với bất kỳ ai từng tiếp xúc với golfer sinh năm 1982 này, điểm ấn tượng mà anh để lại cho họ chính là một tính cách rất thân thiện và nụ cười luôn nở trên môi bất kể ở tình huống nào khi thi đấu.

Trong nhiều năm qua, Văn Định luôn nằm trong nhóm những golfer chuyên nghiệp hàng đầu ở Việt Nam. Dù chưa có lần đăng quang nào nhưng bảng thành tích của anh vẫn có những dấu mốc đáng ghi nhớ, trong đó có vị trí đồng hạng Nhì Lexus Challenge 2019 (chỉ cách đương kim vô địch Trần Lê Duy Nhất 2 gậy).

Giới chuyên môn ở Việt Nam luôn đánh giá cao tài năng của Văn Định. Mặc dù được tiếp cận với golf khá muộn khi đã 26 tuổi, nếu so với những cái tên được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp ngay từ nhỏ, rõ ràng anh không có được nhiều lợi thế nhưng bù lại trong anh lại tràn đầy năng lượng và nỗ lực không ngừng nghỉ để vươn lên.

Tài năng nở muộn

Cho đến nay, thời gian mà Văn Định gắn bó với golf là 14 năm, con số tuy lớn nhưng thực tế chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi với những ai theo hướng chuyên nghiệp. Con đường mà anh đến với môn thể thao này cũng rất tình cờ khi bắt đầu vào năm 2008, trong một lần được người bạn giới thiệu đến sân tập golf Him Lam để làm việc.

Chính tại đây, golfer gốc Bắc Ninh đã có cơ hội thuận lợi để tiếp xúc với môn thể thao kén người chơi trong thời điểm đó. Anh cho biết mình có phần may mắn khi quen được với một thầy dạy golf Hàn Quốc, người có phong cách làm việc chỉn chu ngay từ đầu. Với thế mạnh về thể chất, anh tiếp thu các bài học rất nhanh, kết hợp với việc luyện tập thường xuyên trên sân và qua đó đã dần cải thiện kỹ năng của mình.

Đến năm 2010, Văn Định bắt đầu định hướng thi đấu tại các giải phong trào để tích lũy kinh nghiệm. Như được sinh ra để gắn bó với golf, anh thi đấu nổi bật ở hầu hết các giải mình tham gia, qua đó dần cải thiện vị trí khi tham dự giải quốc gia trước khi đạt đến đỉnh cao là chức vô địch năm 2012.

Quyết thắng giải quốc gia vì bị xem nhẹ kết quả

Chức vô địch quốc gia năm 2012 trên sân Montgomerie Links (Quảng Nam) được xem là danh hiệu đáng ghi nhớ nhất của Văn Định khi còn chơi nghiệp dư, do đó anh rất trân trọng chiến thắng này khi kết quả được đền đáp nhờ sự nỗ lực và quyết tâm trong bốn ngày dự giải.

“Năm 2012 chỉ mới là lần thứ ba tôi tham dự giải quốc gia. Tính cạnh tranh ở sự kiện đó rất cao khi có rất nhiều đàn anh đánh rất giỏi như cố golfer Huỳnh Văn Sơn hay những golfer đến từ sân golf Thủ Đức như anh Nguyễn Văn Thống, Trịnh Văn Thọ”, golfer gốc Bắc Ninh nói.

Văn Định cho biết trong hai lần tham dự trước đó anh đều có thành tích tốt nên đặt ra mục tiêu sẽ cải thiện được thứ hạng chứ chưa hướng đến chức vô địch. Tuy nhiên sau hai ngày thi đấu với các vòng đấu +5 và even par, anh độc chiếm ngôi đầu. Dù vậy golfer này vẫn không chuyển kế hoạch sang cạnh tranh danh hiệu cho đến khi một sự việc bất ngờ xảy ra.

“Khi đó tôi vẫn không nghĩ mình sẽ vô địch, thế nhưng trong buổi tiệc sau vòng hai, tôi nghe một ai đó nói rằng ‘Định dẫn đầu là do may mắn’. Khi nghe thấy câu nói đó, tôi đã quyết tâm vô địch giải này để mọi người thấy rằng kết quả trên sân golf không phải do may mắn mà còn đến từ quá trình rèn luyện và nỗ lực hết sức mình”, anh nói.

Với quyết tâm đó, Văn Định tiếp tục trở thành golfer Việt Nam có kết quả tốt nhất sau vòng ba. Thế nhưng ở ngày đấu cuối cùng, kịch tính đã diễn ra khi áp lực trong lần đầu tiên dẫn đầu ở vòng cuối tại một giải quan trọng đã khiến anh đánh +12 gậy, qua đó tạo điều kiện để Huỳnh Văn Sơn thu ngắn cách biệt.

Dù vậy với lợi thế rất lớn từ ba vòng trước, Văn Định đã trở thành tân vô địch quốc gia với điểm tổng +21, hơn 4 gậy so với cố golfer Huỳnh Văn Sơn. Thậm chí kết quả của anh còn hơn golfer Việt Nam xếp hạng ba Đặng Hồng Anh 12 gậy. Nếu tính thêm các golfer quốc tế, Văn Định cũng có thành tích rất tốt khi xếp hạng tư, biến anh trở thành một “hiện tượng” đầy thú vị.

Danh hiệu quan trọng

Đến nay Văn Định vẫn xem chức vô địch Quốc gia năm 2012 là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp. Anh cho biết mình rất hạnh phúc và vui mừng vì nỗ lực của bản thân đã được đền đáp một cách xứng đáng, nhất là khi mục tiêu trước giải không phải là vô địch.

“Chiến thắng năm đó mang rất nhiều ý nghĩa bởi ban đầu tôi chỉ đơn giản là một nhân viên ở sân tập golf Him Lam mà thôi. Ở thời điểm đó khi nói đến các golfer giỏi ở Việt Nam, mọi người thường nghĩ đến sân Thủ Đức, trong khi sân Him Lam vẫn chưa có tên tuổi nào nổi bật. Chức vô địch đó cũng đã giúp sân tập và phong trào golf ở Him Lam phát triển vững mạnh như ngày nay”, anh chia sẻ.

Ngoài cái tên Văn Định, sân tập Him Lam vào lúc đó cũng sản sinh ra ba gương mặt gốc Bắc Ninh nổi bật khác là Nguyễn Gia Hồng, Dương Quốc Tuynh và Ngô Công Mạnh. Một điều trùng hợp là cả bốn golfer đều sinh năm 1982 và đóng góp nhiều thành tích, nhiều lần vô địch ở các giải phong trào để giúp đội Him Lam gây tiếng vang ở Việt Nam.

Đối với bản thân Văn Định, danh hiệu Quốc gia còn trở thành bước đệm để anh hướng đến việc chinh phục những mục tiêu cao hơn và quan trọng hơn hết là tìm ra đam mê từ nghề HLV golf.

Tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast tới đây tại Vinpearl Golf Vũ Yên, Doãn Văn Định sẽ là 1 trong số những nhà Vô địch Quốc gia tham dự giải.