Golfer Bảo Long háo hức tranh tài tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast

TPO - Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast là một trong những giải đấu đầu tiên mà golfer Nguyễn Bảo Long tham dự trong trạng thái bình thường mới. Đây cũng là “màn thử lửa” quan trọng của golfer sinh năm 2005 trước thềm SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà vào tháng 5 tới.

Nguyễn Bảo Long là được đánh là một trong những tài năng của golf Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Bắt đầu chơi golf từ năm 2015 (10 tuổi), Bảo Long có lần đầu tiên tham dự Giải Vô địch Quốc gia vào năm 2018. Một năm sau, ở tuổi 14, golfer sinh năm 2005 đã vượt qua nhiều tên tuổi khác để đăng quang, trở thành golfer trẻ nhất lên ngôi vô địch trong lịch sử 15 năm của giải đấu.

Bảo Long cũng chính là nhà vô địch của Tiền Phong Golf Championship 2018, một trong hai giải golf do báo Tiền Phong phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, bên cạnh Giải Vô địch Quốc gia.

Trở lại tranh tài tại đấu trường golf đỉnh cao nhất nước năm nay, Bảo Long cho biết anh khá háo hức bởi đây là lần đầu tiên giải đấu “mở cửa” cho tất cả người chơi trong cả nước, không phân biệt chuyên nghiệp hay phong trào. Điều này giúp Bảo Long có cơ hội được thi đấu với các “bậc tiền bối” trong làng golf cũng như nhiều gương mặt trẻ tài năng.

“Sự tham dự của các golfer chuyên nghiệp góp phần giúp chất lượng chuyên môn của giải tăng cao. Các golfer nghiệp dư, đặc biệt là các em trẻ cũng đang đánh rất hay. Các em rất giỏi, rất tài năng như Anh Minh (15 tuổi) vừa vô địch Lexus Challenge 2022 hay Khánh Hưng (14 tuổi) chơi rất hay ở vòng loại tuyển chọn đội tuyển golf Việt Nam cho SEA Games 31 và cả giải Lexus Challenge 2022 nữa. Vì thế, không chỉ tôi, mà các golfer khác muốn đạt thứ hạng cao tại giải Vô địch Quốc gia chắc chắn phải nỗ lực nhiều hơn”, Bảo Long chia sẻ.

Năm nay, Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast sẽ diễn ra từ 20-23/4 tại sân Vinpearl Golf Hải Phòng (Vũ Yên, TP Hải Phòng). Đây là sân đấu mà Bảo Long từng có cơ hội thử sức khi đánh Giải Vô địch Đối kháng Quốc gia 2017, hồi mới 12 tuổi.

Golfer sinh năm 2005 đánh giá: “Mỗi sân đấu đều có vẻ đẹp và độ khó, thử thách riêng. Sân Vinpearl Golf Hải Phòng khá đẹp, sân dài, nhiều cát. Nếu các golfer đánh bóng trúng fairway thì dễ, nhưng ngược lại, nếu bắt trượt fairway thì thường bị mất bóng do rơi vào bụi”.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cuối năm 2021, Bảo Long đã quyết định "Nam tiến" để thực hiện các dự định cho tương lai. Môi trường mới còn khá lạ lẫm, nhưng golfer sinh năm 2005 có cơ hội nhận được sự hướng dẫn trực tiếp nhiều hơn từ người thầy Trần Lê Duy Nhất nổi tiếng. Bảo Long theo học với golfer chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam từ năm 2018, khoảng thời gian sinh sống và học tập ở Hà Nội, golfer này phải di chuyển liên tục, bay đi bay lại giữa hai đầu đất nước.

“Cuộc sống mới của tôi ở Sài Gòn không mấy đổi khác so với Hà Nội, vẫn là học tập và đánh golf. Đợt này bận hơn do tôi đang chuẩn bị cho SEA Games 31. Bên cạnh việc tập luyện đều đặn sau mỗi buổi học, vào cuối tuần, tôi sẽ bay ra Hà Nội để tập trung cùng đội tuyển golf Việt Nam tập luyện trên sân Đầm Vạc. Khoảng thời gian trở lại sau dịch khá khó khăn. Do không được tập luyện thường xuyên và lâu không đánh giải ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý và phong độ thi đấu. Hy vọng tôi sẽ có kết quả tốt tại giải vô địch Quốc gia để chạy đà hoàn hảo cho SEA Games”, golfer sinh năm 2005 chia sẻ.