Gojo chính thức có người kế thừa trong Jujutsu Kaisen, hùng mạnh bậc nhất thế giới

Trong suốt một thời gian dài, Gojo Satoru chính là gương mặt đại diện của Jujutsu Kaisen, thậm chí còn là chú thuật sư mạnh nhất bộ truyện. Ngay cả khi đối đầu với siêu phản diện Sukuna, Gojo vẫn được xem là hy vọng lớn nhất và duy nhất trước khi bỏ mạng đáng tiếc. Hiện tại khi thương hiệu đã ra mắt ngoại truyện Jujutsu Kaisen Modulo, những cái tên có thể kế thừa Gojo để bảo vệ thế giới đã xuất hiện.

69 năm sau trận đại chiến Shinjuku, khi xung đột giữa con người và tộc Simurian leo thang, Nhật Bản một lần nữa cần một Gojo phiên bản 2.0 để có thể yên tâm dựa vào. May mắn thay, nhân vật đó đã xuất hiện, chính là Yuka Okkotsu - cháu gái của Yuta.

Yuka được đánh giá là người kế thừa vĩ đại của Gojo.

Yuka hiện có thể được xem là một trong những chú thuật sư mạnh nhất, đặc biệt thể hiện qua tình tiết chính phủ Nhật Bản không do dự đưa tên cô lên khi phe Simurian đòi một trận quyết đấu. Bởi lẽ, Yuka sở hữu Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật - chú thuật từng thuộc về Megumi và đã được tái sinh trong cơ thể cô sau khi anh bỏ mạng. Với thuật này, Yuka nắm trong tay 10 Thức Thần huyền thoại, trong đó đáng sợ nhất chính là Bát Kích Ma Pháp Tướng Mahoraga, con quái thú có khả năng thích nghi với mọi hiện tượng. Chính Mahoraga là yếu tố quyết định khiến Gojo thua trận năm xưa.

Cháu gái của Yuta sở hữu Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật.

Chưa dừng lại ở đó, khả năng của Yuka còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chiếc nhẫn chứa linh hồn nữ hoàng nguyền rủa Rika hiện đang được anh trai cô là Tsurugi giữ. Khi chiếc nhẫn ấy trở về tay Yuka, cô sẽ đồng thời sở hữu 2 chú thuật khủng nhất là Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật và khả năng Sao Chép, gần như tái hiện cơn ác mộng mà Sukuna từng tạo ra rất lâu trước kia. Hơn nữa, Yuka gần đây đã lập một lời thề Ràng Buộc, từ đó khiến sức mạnh của cô tăng vọt đến mức rùng mình.

Yuka đã lập lời thề Ràng Buộc.

Còn nhớ trước kia, Gojo là chú thuật sư duy nhất đồng thời sở hữu Vô Hạ Hạn và Lục Nhãn ngay từ lúc anh chào đời. Qua năm tháng rèn luyện gian nan, Gojo đã đạt đến đỉnh cao sức mạnh, đủ để đấu ngang ngửa với Sukuna trong hình hài Megumi. Giờ đây, Yuka hoàn toàn có khả năng kế thừa tinh hoa của Gojo, thậm chí vượt qua cả người thầy huyền thoại để trở thành hậu duệ dẫn dắt nhân loại đến yên bình.