Go&Fly- thương hiệu vali kéo du lịch thời trang bền đẹp giá rẻ được nhiều khách hàng yêu thích

Go&Fly là thương hiệu vali kéo du lịch thời trang được nhiều khách hàng yêu thích với đặc điểm bền đẹp và giá cả phải chăng. Là thương hiệu uy tín tại nhiều hệ thống siêu thị, vali Go&Fly tập trung vào việc sản xuất và cung cấp các sản phẩm vali kéo chất lượng cao, phục vụ nhu cầu di chuyển và du lịch của khách hàng.

Vali du lịch Go&Fly được đánh giá cao bởi sự chú trọng vào việc thiết kế thời trang, mang đến cho khách hàng những mẫu vali đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và phong cách. Thương hiệu này luôn cập nhật xu hướng mới nhất và không ngừng cải tiến để mang đến những sản phẩm ngày một tốt hơn trong tương lai.

Một trong những yếu tố quan trọng làm nên danh tiếng của thương hiệu Go&Fly là chất lượng bền đẹp. Chất liệu được sử dụng là nhựa ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) kết hợp với PC (Polycarbonate) để tạo ra những chiếc vali có độ bền cao. ABS là một loại nhựa cứng và chịu va đập tốt, trong khi PC có tính năng chống trầy xước và độ bền cao hơn.

Kết cấu bên ngoài của vali Go&Fly được thiết kế đặc biệt để chống va đập và chịu lực tốt. 4 góc và các bộ phận “nhạy cảm” của vali được gia cố để đảm bảo khả năng chống va đập tốt hơn. Khi vali bị va chạm, vỏ bên ngoài có khả năng hấp thụ và phân tán lực tác động, giúp bảo vệ đồ dùng bên trong khỏi hư hỏng.

Hơn nữa, chất liệu ABS và PC cũng có khả năng chống trầy xước, giúp vali duy trì vẻ ngoài mới và bền đẹp theo thời gian. Điều này làm cho vali Go&Fly trở thành một lựa chọn tốt cho những chuyến đi dài và chịu được môi trường khắc nghiệt trong quá trình di chuyển.

Toàn bộ các dòng vali của Go&Fly được trang bị khóa TSA (Transportation Security Administration) chống trộm chất lượng cao. Khóa TSA là một loại khóa đặc biệt được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận và sử dụng trong ngành vận chuyển hàng không. Đảm bảo rằng vali của bạn được kiểm tra an toàn bởi các nhân viên an ninh sân bay bằng chìa khóa đặc biệt của TSA, mà không làm hỏng khóa hoặc vali của bạn. Điều này đồng nghĩa với việc đồ đạc bên trong vali sẽ được bảo vệ an toàn trong suốt chuyến đi.

Hãng Go&Fly cũng chú trọng đến việc thiết kế quai xách và bánh xe để đảm bảo tính tiện dụng và thoải mái cho người dùng. Quai xách được thiết kế tinh tế và chắc chắn, giúp bạn dễ dàng kéo và mang vali một cách thoải mái. Bánh xe xoay 360 độ được chọn lựa kỹ càng để đảm bảo di chuyển trơn tru trên nhiều địa hình, cung cấp sự thuận tiện và linh hoạt trong việc đi lại.

Thanh kéo cũng là một trong những bộ phận quan trọng để đánh giá chất lượng của vali. Chất liệu hợp kim nhôm cao cấp, chống gỉ được Go&Fly sử dụng để sản xuất thanh kéo.

Hợp kim nhôm thường là sự kết hợp của nhôm với một số nguyên tố khác như: Kẽm, Magie, Titan, hay Silic, tùy thuộc vào công thức cụ thể. Sự kết hợp này tạo ra một chất liệu có tính chất vật lý cứng hơn, bền hơn và nhẹ hơn so với nhôm thông thường.

Chất liệu hợp kim nhôm cao cấp trong thanh kéo của vali Go&Fly có cấu trúc tốt, giúp đảm bảo độ bền và chịu lực tốt trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, nó cũng có khả năng dẫn nhiệt cao, giúp ngăn chặn sự truyền nhiệt từ tay người dùng vào thanh kéo, đồng thời tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.

Tính chống ăn mòn và chống oxy hóa tốt của hợp kim nhôm giúp thanh kéo vali Go&Fly giữ được vẻ ngoài đẹp và chống lại các tác động của môi trường như ẩm ướt, oxy hóa hay gỉ sét. Nhờ vào việc chăm chút đến chi tiết thiết kế này, Go&Fly mang đến trải nghiệm sử dụng vali dễ dàng và tiện lợi cho khách hàng của mình.

Ngoài ra, Go&Fly cũng đặc biệt chú trọng đến giá cả phải chăng, giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí mua sắm. Thương hiệu này cung cấp nhiều lựa chọn về mức giá, từ các sản phẩm có mức giá tầm trung cho tới các sản phẩm giá rẻ, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Với những đặc điểm trên, không có gì ngạc nhiên khi Go&Fly trở thành một trong những thương hiệu vali kéo du lịch thời trang được nhiều khách hàng yêu thích.

Hiện nay, vali kéo du lịch Go&Fly được bán và phân phối rộng rãi tại các hệ thống siêu thị toàn quốc. Bạn có thể tìm mua vali Go&Fly tại các cửa hàng như: Lotte Mart, Emart, Aeon, Mega Market và Kohnan. Đây là những địa điểm mua sắm đáng tin cậy và được nhiều người tiêu dùng tin tưởng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt mua vali kéo Go&Fly tại showroom và website chính thức công ty tại địa chỉ:

• Showroom TPHCM: 33/4 Lý Văn Phức, Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

• Showroom Hà Nội: 352 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

• Website: https://vietmadeco.vn/

• Số máy bàn: (024)32011686

• Email: vietmadeco@gmail.com