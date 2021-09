Góc khuất tuyển sinh

TP - Bên cạnh một số ngành học có điểm chuẩn vượt trần, mùa tuyển sinh năm nay bắt đầu bộc lộ những góc khuất.

Hạ chuẩn

Thông báo điểm chuẩn ĐH chính quy năm 2021 của Trường Đại học (ĐH) Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội có khác biệt so với các trường ĐH khác. Một số ngành có 2 mức điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 2, gồm ngành Gốm, Hội họa, Điêu khắc và chuyên ngành Thiết kế trang sức thuộc ngành Thiết kế công nghiệp. Điểm chuẩn nguyện vọng 2 những ngành này cao hơn từ 2,1-2,75 điểm so với điểm chuẩn nguyện vọng 1.

Trong đề án tuyển sinh, Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội cho phép thí sinh đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào ngành, chuyên ngành. Theo quy định chung của Bộ GD&ĐT, các trường ĐH không được phân biệt điểm chuẩn dựa theo số thứ tự nguyện vọng trong một ngành đào tạo, tức điểm trúng tuyển của thí sinh vào ngành nào đó ở bất kỳ nguyện vọng nào phải như nhau.

Ngày 24/9, Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội thông báo điều chỉnh điểm chuẩn hệ ĐH chính quy năm 2021. Trên cơ sở số thí sinh xác nhận nhập học, trường hạ điểm chuẩn từ 0,45 điểm đến gần 1 điểm của 4 ngành Hội họa, Điêu khắc, Gốm, Thiết kế công nghiệp. Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, điểm chuẩn đợt sau không được thấp hơn đợt trước.

Dù chưa hết thời gian quy định xét tuyển đợt 1 (từ ngày 16 -26/9), nhiều trường ĐH đã công bố xét tuyển bổ sung. Trường ĐH Tài nguyên - Môi trường TPHCM thông báo xét tuyển bổ sung 600 chỉ tiêu cho 13 ngành học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/9. Mức điểm nhận hồ sơ chỉ 14-15 điểm theo tổ hợp ba môn thi.

Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh bổ sung cho 22 ngành, mức điểm nhận hồ sơ từ 15-18 điểm. Trường ĐH Nông Lâm TPHCM quyết định tuyển bổ sung 700 chỉ tiêu theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; điểm nhận hồ sơ là 15-17 điểm tùy ngành.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 từ 15 điểm trở lên…

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong về vấn đề trên, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH - Bộ GD&ĐT, cho hay, Bộ đang kiểm tra, rà soát thông tin, sau đó sẽ có chỉ đạo.

Điểm học bạ thấp hơn điểm thi

Cục Đào tạo - Bộ Công an thông tin, năm nay có 58 thí sinh đạt từ 29,5 điểm trở lên (bao gồm điểm ưu tiên) nhưng không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường khối an ninh nhân dân, do phần lớn thí sinh không đạt điều kiện điểm học bạ THPT như quy định (từng môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển đạt từ 7 điểm trở lên trong từng năm học THPT).

PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết trường đã đề nghị Bộ GD&ĐT điều chỉnh kết quả xét tuyển với 67 thí sinh trúng tuyển vào trường bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trong quá trình xét tuyển, lọc ảo, những thí sinh này đủ điểm để trúng tuyển vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, nhưng khi rà soát, hậu kiểm thì mới biết không đủ điều kiện trúng tuyển. Lý do là 67 thí sinh này ban đầu đăng ký xét tuyển tổ hợp A00, nhưng khi biết điểm thi môn tiếng Anh cao hơn môn Hóa nên đã điều chỉnh sang tổ hợp A01.

Tuy nhiên, các em không nhớ trường còn một điều kiện cần khi thí sinh tham gia phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT là điểm trung bình học bạ THPT 6 học kỳ của mỗi môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7 điểm trở lên.

Khi làm thủ tục xác nhận nhập học, qua khâu hậu kiểm, các em mới biết không đủ điều kiện trúng tuyển vì điểm học bạ môn tiếng Anh thấp. Có em thi được 9 điểm, 10 điểm, nhưng điểm học bạ chỉ đạt 6. Vì vậy, thí sinh sẽ không còn cơ hội trúng tuyển vào các nguyện vọng kế tiếp.

Tuy nhiên, nhà trường đã làm công văn gửi Bộ GD&ĐT ngay trong thời gian xét tuyển đợt 1, để hệ thống không xác định những thí sinh này trúng tuyển vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và sẽ có cơ hội trúng tuyển vào một trong những nguyện vọng tiếp theo.