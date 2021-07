Gỡ bỏ phim vi phạm chủ quyền biển, đảo Việt Nam trên Netflix

TPO - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) có văn bản yêu cầu Netflix gỡ bỏ bộ phim truyền hình vi phạm chủ quyền biển, đảo Việt Nam trên nền tảng này.

Theo thông tin từ Cục PTTH&TTĐT, ngày 30/6/2021, Công ty Netflix đã gỡ bỏ bộ phim truyền hình “Pine Gap” dài 6 tập, do bộ phim này đã có những hình ảnh vi phạm chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Trước đó, ngày 25/6/2021, Cục PTTH&TTĐT phát hiện các hình ảnh sai trái về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam xuất hiện trong các tập phim của bộ phim truyền hình “Pine Gap” cung cấp trên dịch vụ của Công ty Netflix tại Việt Nam. Cụ thể, hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp trên biển Đông đã xuất hiện tại phút 12 của tập 2 và phút 52 của tập 3 của bộ phim “Pine Gap”.

Việc để xuất hiện các thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam trong các tập phim nêu trên đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật Việt Nam. Theo đó, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 9 Luật Báo chí nghiêm cấm cung cấp những nội dung kích động chiến tranh, vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; Xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc… Khoản 4 Điều 11 Luật Điện ảnh nghiêm cấm các nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc…

Cục PTTH&TTĐT đã kịp thời có các văn bản số 1330/PTTH&TTĐT ngày 20/7/2020 và văn bản số 1665/PTTH&TTĐT ngày 28/8/2020 yêu cầu Công ty Netflix gỡ bỏ các bộ phim vi phạm “Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta - Put your head on my shoulder” và “Bà Ngoại trưởng - Madam Secretary” trên dịch vụ của Công ty Netflix do xuất hiện các hình ảnh bản đồ có hình lưỡi bò phi pháp trên biển Đông.