Gỗ An Cường ký kết tài trợ 2,5 tỷ đồng cho quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam

Vừa qua, tại trụ sở Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam (35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội), Công ty Gỗ An Cường đã ký kết thỏa thuận tài trợ 2,5 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giáo dục thông qua Quỹ Bảo t rợ t rẻ e m Việt Nam trong thời gian 5 năm (2022 – 2026).

Ông Lê Đức Nghĩa cho biết sứ mệnh của Gỗ An Cường không những tạo nên công ăn việc làm cho hàng nghìn công nhân lao động, đem lại nguồn ngân sách đóng góp cho sự phát triển của xã hội, mà còn là những đóng góp thiết thực cho các hoạt động cộng đồng, giúp được nhiều trẻ em, người già bất hạnh và góp phần cho sự tốt đẹp của xã hội.

Các thành viên của Gỗ An Cường từ Bắc đến Nam, trong nhiều năm qua đã đi đến rất nhiều nơi trên mọi miền tổ quốc để trao gửi yêu thương cùng tấm lòng, với mong mỏi những hành động nhỏ bé của mình sẽ giúp vơi bớt những khó khăn chất chồng của người dân tại những nơi mà An Cường biết đến. Gỗ An Cường tin rằng với bề dày hoạt động của Quỹ Bảo Trợ trẻ em Việt Nam, sự đóng góp của công ty sẽ chia sẻ sự khó khăn và góp phần tạo nên tiếng cười đến với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) là quỹ duy nhất của Nhà nước được thành lập từ ngày 4/5/1992 theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (Nay sửa đổi là Luật Trẻ em 2016), có chức năng vận động sự đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài, viện trợ quốc tế và hỗ trợ của ngân sách nhà nước trong trường hợp cần thiết để thực hiện các mục tiêu về trẻ em được nhà nước ưu tiên.

Quỹ BTTEVN có Hội đồng Bảo trợ, hiện nay do bà Võ Thị Ánh Xuân – Phó Chủ tịch nước CHXHCNVN là Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ và 21 thành viên là những chính khách, người có uy tín, vị thế cao trong xã hội, là đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn…