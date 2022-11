Giữa tâm bão lạm phát, đâu sẽ là kênh đầu tư tốt nhất

Bối cảnh kinh tế chính trị xã hội trên thế giới và Việt Nam đang có những diễn biến khó lường ở thời điểm hiện tại. Cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài từ đầu năm 2022 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Bên cạnh gia tăng căng thẳng chính trị giữa Nga với Phương Tây và Mỹ, chiến sự này còn là nguồn cơn đẩy giá xăng dầu tăng, giá cả leo thang. Đặc biệt, lạm phát đang là sức ép lớn đối với các nền kinh tế trong đó có Việt Nam. Trong hoàn cảnh hiện nay, một câu hỏi lớn được đặt ra: bất động sản, chứng khoán, vàng, đâu sẽ là kênh giữ tiền an toàn và tối ưu nhất?

Giá trị bất biến của bất động sản khu đô thị trung tâm

Các tài sản đặc biệt kênh bất động sản, theo thói quen và hành vi người Việt Nam, vẫn luôn là kênh được ưu tiên để đầu tư, cất giữ tài sản trong cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Sở dĩ, các bất động sản có sức hấp dẫn riêng từ qua các thời kỳ thăng trầm hoặc mọi diễn biến lên xuống của thị trường bởi giá trị “tích sản và truyền đời” cố hữu của tài sản này. Kinh tế xã hội phát triển, sản phẩm bất động sản trên thị trường trở nên đa dạng hơn.

Bên cạnh các dòng sản phẩm bất động sản khu đô thị trung tâm như biệt thự, liền kề, shophouse, các dòng sản phẩm nghỉ dưỡng góp phần làm đa dạng dòng sản phẩm bất động sản trên thị trường cũng như đáp ứng thị hiếu, tài chính và nhu cầu khác nhau của khách hàng và nhà đầu tư. Các dòng sản phẩm có thể kể đến như biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ nghỉ dưỡng hay căn hộ dịch vụ…

Thị trường bất động sản Việt Nam đã trải qua nhiều thời kỳ theo đồ thị hình sin thường có chu kỳ 10 năm. Nếu như 2014 – 2016 dòng sản phẩm chung cư tại các thành phố lớn lên ngôi thì 2017 – 2018 ghi nhận dòng sản phẩm shophouse, tiếp theo đó là dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng biển và nghỉ dưỡng núi. Có thể thấy rằng, dù ở giai đoạn thị trường và dòng sản phẩm nào lên ngôi thì sản phẩm bất động sản khu đô thị tại trung tâm các thành phố lớn vẫn luôn giữ vững giá trị sản phẩm và giữ nguyên niềm tin nhà đầu tư và khách hàng.

Nếu như giai đoạn quý 3 và 4 năm 2021 xã hội còn đang đối mặt với đại dịch Covid-19, khu đô kiểu mẫu The Capella Garden vẫn duy trì được tính thanh khoản. Cụ thể, việc giao dịch được thực hiện hầu hết bằng online do hạn chế về giãn cách xã hội thời điểm đó. Theo thông tin từ vị đại diện MSH Group, đơn vị tư vấn và phát triển dự án The Capella Garden, từ giữa quý 3 năm 2021 đến đầu năm 2022, khoảng 300 lô shophouse The Capella Garden đã tìm thấy chủ nhân. The Capella Garden là một khu đô thị kiểu mẫu ngay trung tâm thành phố Nha Trang.

Hay KVG Mozzadiso, khu đô thị đa chức năng đầu tiên và duy nhất tại trung tâm thành phố Nha Trang, là một minh chứng gần gũi và sinh động. Thị trường bất động sản quý 3 năm 2022 vừa qua, trong bối cảnh xảy ra nhiều thông tin nhiễu từ chính trị, xã hội, kinh tế trong nước và thế giới, khu đô thị này được khách hàng và nhà đầu tư chọn mặt gửi vàng làm nơi an cư lý tưởng cũng như kênh trú ẩn an toàn và tối ưu.

Khu đô thị The Capella Garden hay KVG Mozzadiso mang đến cho người dân Nha Trang một tiêu chuẩn sống mới với các dịch vụ tiện ích phục vụ cuộc sống hàng ngày cho cư dân địa phương như hồ bơi ngoài trời, khu dịch vụ nhà hàng, công viên cây xanh, đường dạo bộ… Khu đô thị này đã đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân về một môi trường sống tốt hơn, xanh, trong lành ngay trung tâm Nha Trang. Có lẽ vì vậy, bất chấp các diễn biến kinh tế xã hội, dịch bệnh phức tạp, khu đô thị này vẫn duy trì được tính thanh khoản.

Chứng khoán, vàng diễn biến khó lường

Thị trường chứng khoán Việt Nam có những diễn biến khó lường. Nếu như cuối năm 2021, chỉ số VNindex đã công phá thành công mốc 1.500 điểm sau gần 02 thập kỷ, ngày 1/11/2022 VNindex kết phiên ở 1027,94 điểm. Chứng khoán là một kênh đầu tư tài chính đòi hỏi nhà đầu tư, những “người chơi chứng” bên cạnh việc nắm bắt thông tin nhanh nhạy, đồng thời cần một sự am hiểu trong việc đọc báo cáo tài chính của một doanh nghiệp và tổng hòa nhiều yếu tố khác…

Nói một cách khác, chứng khoán là kênh đầu tư không dành cho đa số. Không phải nhà đầu tư nào cũng “chọn mặt gửi vàng” cho tài sản của mình vào kênh đầu tư mang nhiều màu sắc đỏ - xanh - tím này. Ngay cả các quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước cũng khó tránh khỏi tình trạng “bốc hơi” tài sản trong diễn biến khó lường của thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua.

Ghi nhận trong 06 tháng đầu năm 2022, chỉ số VN-index và VN30 lần lượt giảm 20,1% và 18,7%. Nhiều quỹ công bố kết quả hoạt động với tài sản ròng “bốc hơi từ 16 đến 23%. Theo tin nhanh chứng khoán, Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) lũy kế 06 tháng đầu năm nay giảm hơn 22%. Quỹ Vietnam Equity (UCITS) Fund (VEF) có NAV/shares giảm 21,9%, quỹ DC Dynamic Securities Fund (DCDS) có NAV/share giảm 22,5%. Hay Pyn Elite Fund, quỹ đầu tư Phần Lan, ghi nhận hiệu suất đầu tư sau 06 tháng đầu năm 2022 âm 20%.

Bên cạnh thị trường chứng khoán, thị trường vàng cũng là một kênh đầu tư “khó nhằn”. Với tỷ suất lợi nhuận ngày càng giảm (bình quân 6,08% từ đầu năm đến nay), nhà đầu tư vàng còn gặp rủi ro rất lớn liên quan đến chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, giữa giá mua và giá bán vàng của doanh nghiệp trong nước khiến tỷ suất sinh lời không còn hấp dẫn.

Ghi nhận ngày 1.11.2022, giá vàng miếng SJC mua vào bán ra lần lượt đạt 66 triệu và 67 triệu mỗi lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC niêm yết cao hơn quốc tế 17,6 triệu đồng mỗi lượng. Trong bối cảnh cả thế giới đang đối mặt với nguy cơ lạm phát gia tăng, ngân hàng trung ương các nước tăng lãi suất, đặc biệt là Fed là nguyên nhân không mấy hỗ trợ kim loại quý này tăng giá. Lãi suất đồng USD ngày càng tăng làm gia tăng giá trị đồng USD. Đây là yếu tố chính khiến vàng không thể tăng giá. Đà giảm kéo dài trong khoảng 7 tháng qua nhưng các nhà đầu tư và các chuyên gia vẫn khá thận trọng trước bài toán có nên chọn vàng lúc này làm kênh đầu tư sinh lời trong ngắn hạn!

Có thể thấy rằng, bất động sản khu đô thị mang giá trị sử dụng đáp ứng nhu cầu thiết thực của người sẽ vẫn luôn được thị trường tin tưởng lựa chọn dựa trên nhu cầu sở hữu thực sự, dù là nhu cầu sử dụng hay nhu cầu đầu tư tích lũy. Có lẽ vậy, trong tương quan các kênh chứng khoán, vàng …thì sản phẩm bất động sản đang thể hiện tính hấp dẫn vượt trội về trú ẩn an toàn. Các sản phẩm bất động sản hội tụ giá trị thực sự, được chào bán với đúng giá trị của nó luôn duy trì được thanh khoản và được thị trường hấp thụ.