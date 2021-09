Giữa lúc nền điện ảnh 'căng não' thời dịch: 'Bom tấn' nào đáng xem năm 2021?

TPO - Cuối năm nay, khán giả tiếp tục được chứng kiến sự trở lại của nhiều tên tuổi sừng sỏ như Người Nhện, Nhiệm Vụ Bất Khả Thi, Điệp Viên 007,…

Nền điện ảnh trong hai năm nay phải "căng não" khi liên tục bị trì hoãn do tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Trong năm 2021, nhiều “bom tấn” phối hợp phân phối với các nền tảng trực tuyến mang lại doanh thu khả quan.

Cuối năm nay, khán giả tiếp tục được chứng kiến sự trở lại của nhiều tên tuổi sừng sỏ như Người Nhện, Nhiệm Vụ Bất Khả Thi, Điệp Viên 007,…

Godzilla vs. Kong

"Vũ trụ quái vật" ra mắt vào tháng 3 năm 2021 Godzilla Đại Chiến Kong (tựa gốc: Godzilla vs. Kong) đại thắng với 123 triệu USD sau một tuần khởi chiếu. Dù cốt truyện không được đánh giá cao nhưng lại khiến người xem mãn nhãn với những phân cảnh hành động máu lửa, đẹp mắt. Bộ phim đã giúp vực dậy phòng vé toàn cầu, phần nào đó giúp Hollywood vững tin về sức lan tỏa của mình trong thời kỳ dịch bệnh khó khăn.

Cruella

Ra mắt hồi tháng 5/2021, bộ live action dựa trên hoạt hình 101 chú chó đốm - Cruella đã mang về cho Disney doanh thu “khủng” tại phòng vé mùa dịch, lên tới 134,4 triệu USD trên toàn cầu; riêng tại Bắc Mỹ, phim thu được hơn 61,1 triệu USD.

Sự thể hiện xuất sắc của Emma Stone và Emma Thompson được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao, nhờ đó bộ phim trở thành tâm điểm của rạp chiếu phim trong thời gian này. Với bước mở màn hoành tráng, Disney đã bắt đầu lên kế hoạch cho phần hai của Cruella trong thời gian tới.

Black Widow

Black Widow là bộ phim đầu tiên mở màn của Vũ trụ điện ảnh Marvel sau hơn 1 năm vắng bóng. Phim nhiều lần phải trì hoãn ra mắt 3 lần do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây là tác phẩm độc lập đầu tiên xoay quanh nữ điệp viên Natasha Romanoff/Black Widow (Scarlett Johansson) và là lần cuối Scarlett thể hiện vai diễn này. Dù được phản hồi khá ổn nhưng Black Widow lại có một cú trượt dài trong doanh thu phòng vé ở tuần thứ 2 do chiếu song song trên nền tảng Disney+.

Fast and Furious 9

Bom tấn Fast & Furious 9 chính thức “đổ bộ” vào Việt Nam vào 28/5/2021 sau 4 năm đợi ròng rã. Được được khán giả đặt nhiều kỳ vọng nhưng bộ phim lại không thành công như mong đợi. Giới phê bình trên chuyên trang đánh giá phim Rotten Tomatoes phản hồi không mấy tích cực vì xuất hiện nhiều tình tiết phi lý và cốt truyện mỏng. Fast & Furious 9 có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez,...

The Suicide Squad

The Suicide Squad (tựa Việt: Biệt đội cảm tử) - Tác phẩm của James Gunn, người đứng sau loạt phim Guardians of the Galaxy (Vệ Binh Dải Ngân Hà) nhận được sự đánh giá nhiệt tình từ giới phê bình cũng như người hâm mộ khi phát hành cuối tháng 7 vừa rồi. Những phản anh hùng đột nhập vào hòn đảo nguy hiểm Corto Maltese để phá hủy nhà tù kiêm viện nghiên cứu Jotuheim.

Ngoài sự xuất hiện của dàn diễn viên từ từ Suicide Squad (2016) như Margot Robbie (Harley Quinn) và Joel Kinnaman (Rick Flag), phim có nhiều nhân vật mới như Ratcatcher 2 - cô gái có có thể điều khiển chuột hay King Shark – một con cá mập biết nói với khao khát ăn thịt người.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Dự án thuộc giai đoạn thứ tư của Vũ trụ điện ảnh Marvel giới thiệu nhân vật gốc Á Shang-Chi (Lưu Tư Mộ). Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Shang-Chi và Huyền Thoại Thập Nhẫn) khắc họa một bậc thầy Kung fu, tinh thông võ thuật. Từ nhỏ, anh đã được huấn luyện trở thành một sát thủ hàng đầu để nối nghiệp. Sau này vì bất mãn với thủ lĩnh hội Thập Nhẫn, Shang-Chi chạy trốn đến San Francisco sinh sống nhưng anh không thoát khỏi được sự truy đuổi và phải đối đầu với những ác nhân.

Bộ phim đầu tiên của Marvel về một siêu anh hùng gốc Á còn có sự góp mặt của Lương Triều Vỹ và Dương Tử Quỳnh. Phim dự kiến ra mắt vào tháng 9 năm nay.

No Time To Die

Bộ phim thứ 25 của thương hiệu James Bond No Time To Die đang nóng lên từng ngày sau khi đã ấn định lịch phát hành vào ngày 8/10 tới đây. Nội dung phim là khoảng thời gian ở ẩn của James Bond tại Jamaica nhưng một lần nữa buộc phải tái xuất vì bị đe dọa bởi ác nhân Safin (Rami Malek). Được biết, đây sẽ là tập phim cuối Daniel Craig vào vai điệp viên 007.

Venom: Let There Be Carnage

Phần 2 của Venom: Let There Be Carnage (Tựa Việt: Venom: Đối mặt tử thù) là cuộc chiến giữa Venom và kẻ thù không đội trời chung Carnage. Vai chính vẫn do Tom Hardy, có nhiều tin đồn “nhện nhọ” Tom Holland sẽ xuất hiện với vai cameo. Phim hứa hẹn sẽ còn rùng rợn, bạo lực hơn cả phần phim trước và dự kiến phát hành vào 24/09/2021.

Mission: Impossible 7

Bom tấn Mission: Impossible 7 (Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 7) chung số phận như nhiều phim khác trong thời dịch phải hoãn năm lần bảy lượt. Trong nhiều cảnh hậu trường phim được hé lộ, khán giả phải xây xẩm mặt mày vì những màn chạy xe tốc độ, lao khỏi vách núi đến thót tim do chính tài tử Tom Cruise trực tiếp thực hiện.

Ngoài Tom Cruise là sự góp mặt của dàn diễn viên quen thuộc như Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames. Bộ phim dự kiến ra rạp vào giữa tháng 11 năm nay.

Spider-Man: No Way Home

Phủ sóng mọi nền tảng mạng xã hội, Spider-Man: No Way Home (Người Nhện: Không Còn Nhà) là bộ phim được bàn luận nhiều nhất trong thời gian vừa qua. Bằng chứng là đoạn trailer thứ hai của phim được tung ra vào 23/8 vừa rồi đã đánh bay kỷ lục của Avengers: Endgame, đạt lượng người xem cao nhất mọi thời đại với 355,5 triệu lượt xem toàn cầu trong 24 giờ đầu tiên (tính trên mọi nền tảng).

Phần phim Người Nhện 3 lần này đạt nhiều kỳ vọng và hứng thú của người xem khi khai thác thuyết đa vũ trụ, mở sang các thế giới song song. Tác phẩm dự kiến khởi chiếu tại các rạp phim vào 17/12/2021.

Hà Trang