Giới trẻ thức trắng đêm, chi tiền triệu 'săn sale'

TPO - Một bộ phận các bạn trẻ ngày nay có khả năng kiếm tiền từ sớm nhưng chưa biết cách quản lý chi tiêu. Vậy nên số tiền kiếm được luôn trong tình trạng "không cánh mà bay".

Lạc vào "ma trận" giảm giá, quà khuyến mại

Nhiều bạn trẻ hiện nay thích mua hàng online hơn mua trực tiếp tại các cửa hàng. Nắm bắt được thói quen đó của phần lớn người tiêu dùng, các sàn thương mại, nhà bán hàng trên các sàn thương mại điện tử đã "tung" ra nhiều mã giảm giá nhằm kích cầu mua sắm ở người tiêu dùng.

Những mã "thật", giảm giá "thật" khiến không ít bạn trẻ bị cuốn vào vòng lặp "săn mã". Mỗi lần sàn thương mại hay nhà bán hàng có mã lại sẵn sàng vung tiền không tiếc tay để có thể "săn" được mã giảm giá từ vài nghìn đến vài trăm nghìn.

Số tiền được giảm tương đương với một vài phần trăm giá trị của đơn hàng. Trong khi đó những mã giảm giá có trong kho voucher lại có giá trị tối thiểu sàn sàn bằng nhau, khiến người tiêu dùng có cảm giác "cố thêm tí nữa" là sẽ được voucher hời hơn. Cứ thế, nhiều bạn trẻ đã rơi vào "ma trận" mã giảm giá từ lúc nào không hay.

Thu Hường (25 tuổi) cùng nhóm bạn thích mua sắm đã dành không ít tiền chỉ để "săn sale" những đợt giảm giá trên sàn thương mại điện tử.

Với lý do "không mua sợ hết giảm giá", nhóm bạn trẻ mỗi đêm "săn sale" đã chi khoảng 2-3 triệu (giá đã áp dụng voucher giảm giá) cho việc mua sắm online.

Hường cho biết: "Trước đây, tôi hoàn toàn không biết và không hề thích việc mua sắm online thế nhưng thời gian dịch ở nhà, bạn cùng phòng đã chỉ cho tôi cách "săn sale" và sau đó tôi cũng thử đặt vài đơn. Ngày đấy tôi còn trả tiền mặt thấy khá bất tiện nên ít mua. Sau này khi đã liên kết tài khoản ngân hàng, việc thanh toán nhận hàng rất nhanh chóng".

Hường kể, vào những "ngày đôi" như 1-1, 2-2, 3-3,... là những ngày giảm giá mạnh nhất, nhóm bạn thường rủ nhau thức canh điện thoại. Cứ đồng hồ điểm đúng 0h là "ồ ạt" vào mua các sản phẩm đã thêm sẵn từ trước trong giỏ hàng. "Phải canh đúng giờ mới có mã giảm giá hời. Số voucher giảm chỉ có hạn và bắt đầu mở từ 0h, nếu mình không nhanh tay sẽ hết."

Cũng có đam mê "săn sale" trên các sàn thương mại điện tử, Hoài An (26 tuổi) cũng thường thức tới 2-3 giờ sáng để chốt đơn, săn mã giảm giá. An kể có những hôm đơn trong giỏ hàng chưa đủ giá trị để dùng mã giảm giá lớn, thay vì mua đơn hàng đó với mã giảm giá ít tiền, An lại quyết chọn thêm vài món cho đủ giá trị để "ăn mã lớn".

"Tôi giành được một mã 12% giảm tối đa 200.000 đồng cho đơn tối thiểu 800.000 đồng. Tôi dùng mã giảm giá đó để săn một đơn túi xách. Thế nhưng khi vào thanh toán thì đơn hàng chỉ có 750.000 đồng nên tôi đã vào chọn thêm một túi nữa, tổng đơn hàng lúc đó lên tới hơn 1 triệu được giảm giá 12% nên tôi phải thanh toán gần 900.000 đồng".

Khi "săn sale" thành thói quen khó bỏ

Trong những dịp ngày đôi, trên các sàn thương mại điện tử cũng sẽ có những sản phẩm "1.000 đồng" gồm các phụ kiện như dây sạc, tất, khăn lau, dây cột tóc,... Tính cả phí vận chuyển mỗi đơn chỉ rơi vào khoảng 3.000 - 5.000 đồng nên nhiều bạn không mảy may suy nghĩ mà thẳng tay đặt hàng chục đơn hàng "1.000 đồng" chỉ để thỏa "đam mê" mua sắm.

Thùy Linh (ở Cầu Giấy) cho biết, hôm nào có sale hàng 1.000 đồng cô đều đặt nhắc nhở, đến giờ là vào mua hàng loạt. Linh cho biết: "Đồ nhiều mà lại rẻ quá nếu không mua lại thấy tiếc. Giờ mua nhiều quá, có những thứ mình đặt về xong chẳng biết dùng để làm gì nên cứ vứt ở trong thùng đồ kia phòng khi cần thì đem ra dùng."

Thùy Linh chia sẻ biết thế là hoang phí nhưng việc mua sắm online đã thành thói quen khó bỏ của cô, "hôm nào có đợt sale mà không đặt được đơn nào là lại thấy bồn chồn, không vui."

Hoàng Hà tự nhận mình là một tín đồ "săn sale" trên một sàn thương mại điện tử . Cô được xếp hạng "Thành viên Kim cương" với tổng chi cho việc mua sắm online lên đến hơn 500 triệu đồng. Cô cho rằng việc chi tiêu như vậy là hoàn toàn xứng đáng bởi công sức mình bỏ ra làm việc thì mình nên hưởng thụ.

"Từ khi biết mua sắm online đến bây giờ, tôi thấy việc mua sắm cũng không mất quá nhiều thời gian. Chính sách hỗ trợ khách hàng tốt, việc đổi trả nếu có sai sót hàng hóa dễ dàng. Hơn thế nữa, với những đơn hàng giá trị lớn, nếu biết cách săn mã sẽ được giá hời gấp nhiều lần so với ngoài cửa hàng", Hoàng Hà cho hay.

Cô cho biết thêm, từ khi được thăng hạng "Thành viên kim cương" cô nhận được nhiều voucher có giá trị lớn hơn và gần như đợt sale nào cô cũng mua vài đơn hàng có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu.