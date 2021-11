Gió mùa Đông Bắc lạnh nhất đầu mùa, nhiều nơi dưới 10 độ C

TPO - Đợt gió mùa Đông Bắc mạnh nhất từ đầu mùa sẽ tràn xuống nước ta từ Chủ nhật (ngày 7/11) khiến nền nhiệt các tỉnh miền Bắc giảm sâu, nhiều vùng núi cao chỉ còn 5-8 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng sáng đến trưa ngày 7/11, đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa Đông năm nay sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ. Từ chiều đến đêm 7/11, không khí lạnh mở rộng ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, trong ngày 7/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào. Từ đêm 7/11 đến hết đêm 8/11 trời rét ẩm, cảm giác rét cả ngày và đêm do tác động đồng thời của mưa và gió rét. Từ ngày 9/11, mưa giảm, nhiệt độ thấp nhất trong hai ngày 8 - 9/11 ở Hà Nội phổ biến 15 - 18 độ C, ở Sa Pa 5 - 8 độ C, ở Mẫu Sơn 6 - 9 độ C.

Dự báo, từ khoảng ngày 10/11, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ chuyển sang rét khô. Trời chỉ rét về đêm, ban ngày hửng nắng, chênh lệnh nhiệt độ trong ngày khá cao. Dự báo nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm sẽ giảm 1 - 2 độ C so với hai ngày 8 - 9/11. Vào ban ngày, nhiệt độ tăng thêm 3 - 4 độ C so với hai ngày 8 - 9/11.

Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, chiều và đêm 7/11, sẽ có mưa rào, cục bộ mưa to, sang ngày 8/10 mưa giảm. Trong khi đó, tại Trung Trung Bộ, trong các ngày từ 8-10/11 sẽ có mưa to đến rất to, sang ngày 11/11, mưa giảm rõ rệt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh sẽ có xu hướng gia tăng cường độ trong các tháng chính Đông, rét đậm, rét hại trong mùa Đông năm 2021-2022 có thể xảy ra sớm, tập trung nhiều trong thời kỳ từ khoảng giữa tháng 12/2021 đến tháng 2/2022. Nhiệt độ trung bình mùa Đông năm 2021-2022 cũng có xu hướng thấp hơn so với mùa Đông năm 2020-2021.

Mùa Đông năm nay cũng được nhận định đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Đáng chú ý xuất hiện hình thái mưa rét hiếm gặp trong tháng 10. Cụ thể từ ngày 28/10 tới 1/11, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông khiến trời rét kết hợp với mưa, mưa rào, mưa nhỏ đan xen. Đây là hình thái thời tiết được nhận định là rất hiếm gặp trong tháng 10.

Ghi nhận tại Trạm Khí tượng Hà Đông cho thấy, 20 năm mới xuất hiện hình thái thời tiết này, kể từ năm 1981 đến nay.