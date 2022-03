Giấu ma tuý trong thuốc chữa yếu sinh lý

TPO - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết để điều tra hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán" theo điều 211, Bộ luật hình sự. Hành vi của ông Quyết xảy ra ngày 10/1/2022.

Công an TPHCM yêu cầu bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni) bổ sung tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.

TPO - Bị tạm giữ xe máy, Cước gọi đồng bọn mang hung khí đến trụ sở công an tấn công một công an viên, đập phá tài sản trong trụ sở công an và cướp chiếc xe máy đang bị tạm giữ.