Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Giáp Tết, 500 triệu đồng vay chữa bệnh cho con ‘lạc’ sang tài khoản lạ và cái kết ấm lòng

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giáp Tết Nguyên đán, một người phụ nữ ở Quảng Ngãi bất ngờ phát hiện tài khoản cá nhân bỗng tăng thêm 500 triệu đồng. Không chần chừ, chị lập tức đến cơ quan Công an trình báo, góp phần giúp một gia đình ở Ninh Bình nhận lại số tiền vay mượn để cứu chữa con gái mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngày 15/2, thông tin từ Công an phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với ngân hàng và các cơ quan chức năng hoàn tất việc chuyển trả số tiền 500 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào sáng 14/2, chị Phan Thị Lệ My (39 tuổi, trú phường Cẩm Thành) đến Công an trình báo việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền 500 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Qua kiểm tra, chị My xác định không có người thân hay đối tác nào chuyển khoản số tiền nói trên.

Lo ngại đây là trường hợp chuyển nhầm và để tránh bị lừa đảo công nghệ cao, chị My chủ động trình báo để cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Cẩm Thành đã khẩn trương phối hợp với ngân hàng tiến hành rà soát. Kết quả xác định, số tiền 500 triệu đồng là của anh Mai Quảng Hưng (trú phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình), do sơ suất trong quá trình giao dịch nên đã chuyển nhầm vào tài khoản chị My.

6da41463c84a46141f5b.jpg
Chị Phan Thị Lệ My tại Công an phường Cẩm Thành.

Theo trình bày của anh Hưng, đây là khoản tiền anh vay mượn để chi trả chi phí điều trị cho con gái đang mắc bệnh hiểm nghèo. Việc chuyển nhầm khiến gia đình anh vô cùng lo lắng, nhất là trong thời điểm Tết cận kề.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, toàn bộ số tiền 500 triệu đồng đã được chuyển trả lại cho anh Mai Quảng Hưng ngay trong buổi sáng cùng ngày.

Nhận lại số tiền lớn trong niềm xúc động, anh Hưng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với chị Phan Thị Lệ My và lực lượng Công an phường Cẩm Thành đã tận tình hỗ trợ, giúp gia đình anh vượt qua thời điểm ngặt nghèo.

Theo Công an phường Cẩm Thành, hành động trung thực, đầy trách nhiệm của chị My không chỉ giúp một gia đình tìm lại tài sản quý giá mà còn lan tỏa thông điệp đẹp về lối sống nghĩa tình, nhân văn trong xã hội, nhất là những ngày Tết đến, Xuân về.

Nguyễn Ngọc
#Chuyển khoản nhầm và hành động trung thực #Giao dịch ngân hàng và cảnh báo lừa đảo #Chữa bệnh hiểm nghèo và vay mượn gia đình #Ý nghĩa nhân văn trong ngày Tết #Hành động nghĩa tình lan tỏa cộng đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục