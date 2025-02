Giáo viên cần làm gì để tránh vi phạm quy định dạy thêm, học thêm?

TPO - Trung tá Trần Tấn Tài, Phó trưởng Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, bị kỷ luật cách chức vụ trong Đảng sau khi bị tố cáo có quan hệ bất chính với vợ người khác.

TPO - Theo tuyên bố của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz trong một cuộc phỏng vấn với NBC, tuần này, Mỹ sẽ thảo luận về cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, các đảm bảo an ninh sẽ do châu Âu chịu trách nhiệm.