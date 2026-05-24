Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giao ca nô cho con 4 tuổi lái để quay clip đăng Facebook

Chúc Trí

TPO - Giao ca nô hết hạn đăng kiểm cho con trai khoảng 4 tuổi điều khiển rồi quay clip đăng lên mạng xã hội, người cha tại Đồng Tháp đã bị Cảnh sát giao thông xử phạt 20 triệu đồng.

Ngày 24/5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Đội CSGT đường thủy số 2 đã lập biên bản, phạm hành chính anh T.H.T (SN 1989, trú tại phường Trung An, Đồng Tháp), liên quan clip bé trai lái ca nô được chia sẻ trên mạng xã hội mấy ngày qua.

z7858842724796-a6ba45802b66f952d58e8776b3d6fa1c.jpg
Hình ảnh bé trai lái ca nô trên sông. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, Cục CSGT (Bộ Công an) yêu cầu CSGT Đồng Tháp làm rõ đoạn clip bé trai lái ca nô lan truyền trên mạng xã hội ngày 18/5. Đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai còn rất nhỏ đang trực tiếp lái ca nô trên sông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định anh T.H.T là người đã đăng tải đoạn clip trên đầu tiên trên tài khoản Facebook tên Thái Hoàng Th.

Qua xác minh, anh T. cũng chính là người đã giao chiếc ca nô số đăng ký BV-1038 cho con trai ruột của mình (4 tuổi) cầm lái trong khoảng 3 phút trên sông. Đăng kiểm của chiếc ca nô này đã hết hạn. Anh T. là người vận hành phương tiện cũng không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Với 3 lỗi vi phạm trên, anh T. bị CSGT Đồng Tháp phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng, buộc gỡ bỏ đoạn clip trên khỏi các nền tảng mạng xã hội.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đánh giá, tình trạng người dân chủ quan, lơ là khi tham gia giao thông đường thủy còn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng. Việc giao các phương tiện cho trẻ em, người không đủ điều kiện điều khiển là hành vi vi phạm pháp luật nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính người tham gia và những người xung quanh.

Do đó, người dân tuyệt đối không thực hiện những hành vi trên. Đồng thời, chủ phương tiện, người lái cần thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật, thời hạn đăng kiểm của phương tiện trước khi xuất bến.

Chúc Trí
#giao thông thủy #đồng tháp #vi phạm luật #ca nô #an toàn giao thông #trẻ em

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe