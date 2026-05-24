Giao ca nô cho con 4 tuổi lái để quay clip đăng Facebook

TPO - Giao ca nô hết hạn đăng kiểm cho con trai khoảng 4 tuổi điều khiển rồi quay clip đăng lên mạng xã hội, người cha tại Đồng Tháp đã bị Cảnh sát giao thông xử phạt 20 triệu đồng.

Ngày 24/5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Đội CSGT đường thủy số 2 đã lập biên bản, phạm hành chính anh T.H.T (SN 1989, trú tại phường Trung An, Đồng Tháp), liên quan clip bé trai lái ca nô được chia sẻ trên mạng xã hội mấy ngày qua.

Hình ảnh bé trai lái ca nô trên sông. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, Cục CSGT (Bộ Công an) yêu cầu CSGT Đồng Tháp làm rõ đoạn clip bé trai lái ca nô lan truyền trên mạng xã hội ngày 18/5. Đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai còn rất nhỏ đang trực tiếp lái ca nô trên sông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định anh T.H.T là người đã đăng tải đoạn clip trên đầu tiên trên tài khoản Facebook tên Thái Hoàng Th.

Qua xác minh, anh T. cũng chính là người đã giao chiếc ca nô số đăng ký BV-1038 cho con trai ruột của mình (4 tuổi) cầm lái trong khoảng 3 phút trên sông. Đăng kiểm của chiếc ca nô này đã hết hạn. Anh T. là người vận hành phương tiện cũng không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Với 3 lỗi vi phạm trên, anh T. bị CSGT Đồng Tháp phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng, buộc gỡ bỏ đoạn clip trên khỏi các nền tảng mạng xã hội.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đánh giá, tình trạng người dân chủ quan, lơ là khi tham gia giao thông đường thủy còn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng. Việc giao các phương tiện cho trẻ em, người không đủ điều kiện điều khiển là hành vi vi phạm pháp luật nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính người tham gia và những người xung quanh.

Do đó, người dân tuyệt đối không thực hiện những hành vi trên. Đồng thời, chủ phương tiện, người lái cần thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật, thời hạn đăng kiểm của phương tiện trước khi xuất bến.