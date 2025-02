Giảm xô bồ, bớt u mê

Hưởng cảm giác tĩnh

Chị Hà Hằng, thương nhân ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội, thường xuyên đi lễ đầu năm. Chị đồng ý với đánh giá của nhà văn Dương Hướng, bởi lễ hội xuân năm nay yên ả hơn rất nhiều, không còn cảnh chen lấn gây căng thẳng, mệt mỏi. Người đi lễ được hưởng cảm giác tĩnh. “Tôi vừa đi chùa Chuông, ngôi chùa nổi tiếng ở Hưng Yên, thấy vắng. Tự hỏi, không biết có phải tôi đi lễ xuân trong ngày và giờ làm việc của công nhân, viên chức nên được hưởng trạng thái tuyệt vời này chăng? Tôi đi qua đền Mẫu, một địa chỉ tín ngưỡng thu hút khách ở Hưng Yên, cũng thấy giảm hẳn lượng xe cộ so với trước kia”, chị phản ánh.

Phủ Tây Hồ (Hà Nội) được ghi nhận đông nghẹt người vào buổi trưa của những ngày đầu đi làm sau Tết. Nhưng ở thời điểm khoảng 15h ngày 4/2 (Mùng 7 tháng Giêng), chị Hà Hằng lại ghi nhận: “Du khách vẫn đông, song không đến mức quá tải. Tôi không gặp cảnh xô đẩy, chen lấn”. Anh Linh Lang, 43 tuổi, kinh doanh tự do ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, lễ xuân đầu năm ở Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức (Vĩnh Phúc) và chùa Hà Tiên (Vĩnh Phúc) vào Mùng 9 tháng Giêng. Anh cảm nhận: “Không khí dễ chịu, yên ả, ít khách”.

Dù tình hình an ninh trật tự đã được cải thiện đáng kể song nhiều người vẫn cảnh giác không đeo trang sức hay mang theo nhiều tiền bạc. Tại chùa Kim Tiên, phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang vừa xảy ra vụ cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích cho đoàn người đến lễ Phật.