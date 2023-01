Giám đốc trung tâm đăng kiểm không biết chữ: Trách nhiệm thuộc Cục Đăng kiểm và Bộ GTVT?

TP - Liên quan vụ việc Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-17D tại huyện Nhà Bè,TPHCM chỉ học lớp 3 và không biết chữ, chuyên gia giao thông cho rằng, việc này là lỗ hổng quản lý và là trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải (GTVT).

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 4/1, một lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, đăng kiểm là một ngành nghề kinh doanh và phải đảm bảo điều kiện nghề kinh doanh đó. Theo cơ chế thị trường, có người không biết chữ vẫn có thể là chủ đầu tư trung tâm đăng kiểm. Nhưng khi hoạt động lĩnh vực này phải đáp ứng theo quy định của Nghị định 139 về kinh doanh kiểm định xe cơ giới.

Hiện nghị định này chỉ quy định điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực của đơn vị đăng kiểm. Trong đó, điều kiện về trình độ nhân lực cũng chỉ áp dụng với các đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ.

Lãnh đạo Bộ GTVT cho biết cũng đã nắm được thông tin về trung tâm đăng kiểm có giám đốc học lớp 3 tại TPHCM và cơ quan chức năng đang xác minh hồ sơ thành lập đăng kiểm. Theo vị này, những vấn đề của đăng kiểm thời gian qua, Bộ GTVT phải nhìn lại. Thời gian tới sẽ phải thực hiện phân cấp, phân quyền cho rõ bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam không thể quản lý hết được 63 tỉnh, thành phố. Các Sở GTVT cũng phải vào cuộc.

Cũng theo vị lãnh đạo Bộ GTVT, tại trung tâm đăng kiểm, người ký giấy kiểm định cho phương tiện phải là lãnh đạo có nghiệp vụ đăng kiểm viên và là người có trình độ,“không để ông trình độ lớp 3 ký vào giấy đăng kiểm được”.

Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng lý giải và cho rằng, Cục này chỉ quản lý những lãnh đạo (Giám đốc, các Phó Giám đốc) là đăng kiểm viên, chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động kiểm định và ký giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Trường hợp lãnh đạo đơn vị không phải là đăng kiểm viên, không chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động kiểm định và không ký giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Cục Đăng kiểm Việt Nam không có thẩm quyền và trách nhiệm quản lý.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, pháp luật hiện hành cũng chưa quy định về điều kiện về trình độ với chủ đầu tư đơn vị đăng kiểm. Với chủ trương xã hội hoá lĩnh vực đăng kiểm, thực tế đang có nhiều trường hợp Giám đốc trung tâm đăng kiểm tư nhân không phải đăng kiểm viên, không có chuyên môn nghiệp vụ về đăng kiểm, chỉ điều hành các hoạt động chung. Còn người chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động kiểm định và ký giấy chứng nhận ở những trung tâm này là Phó Giám đốc khi đã thỏa mãn các điều kiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định 139.

Theo xác minh của Cục Đăng kiểm Việt Nam, trung tâm đăng kiểm tư nhân 50-17D được thành lập bởi Cty CP Tư vấn đầu tư phát triển An Phát (trụ sở xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TPHCM), do ông Hồ Hữu Tài (học lớp 3, không biết chữ- PV) là giám đốc. Ông Tài chỉ đóng vai trò chủ doanh nghiệp, không phải đăng kiểm viên, không phải là người chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động kiểm định của Trung tâm 50-17D và ký giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các phương tiện thực hiện kiểm định tại trung tâm này. Ông Tài cũng không có vai trò trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện tại Trung tâm 50-17D.

Trung tâm đăng kiểm 50-17D có 1 dây chuyền loại II với 6 đăng kiểm viên gồm: Phạm Công Danh, Dương Minh Khánh, Phan Hữu Minh, Lê Tấn Thiện, Nguyễn Trung Tín và Trần Thanh Vinh.

Trong đó, ông Trần Thanh Vinh là Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm, là người chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động kiểm định và ký giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện. Ông Trần Thanh Vinh, tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí động lực, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, năm 1998; năm 2018 ông Vinh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao.

không biết chữ sao điều hành được doanh nghiệp?

Ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội cho rằng, dù giám đốc trung tâm đăng kiểm không phải là người ký giấy đăng kiểm cho xe cơ giới nhưng không thể chấp nhận là người “không biết chữ”.

“Có thể giám đốc không có trình độ kiểm định nhưng phải có trình độ để quản lý, điều hành doanh nghiệp. Làm sao người học lớp 3, không biết chữ có thể điều hành quản trị doanh nghiệp. Nếu không biết chữ làm sao biết được nhân viên cấp dưới của mình làm đúng hay làm sai. Vấn đề đăng kiểm liên quan đến cả tính mạng của người dân”, ông Liên nói.

Trước lý giải của Cục Đăng kiểm và Bộ GTVT việc không quy định trình độ giám đốc trung tâm đăng kiểm mà chỉ có quy định về người ký giấy đăng kiểm, ông Liêm cho rằng, đây là “lỗ hổng” của quy định. Theo đó, trách nhiệm thuộc về Cục Đăng kiểm và Bộ GTVT.