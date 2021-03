Giám đốc thủy điện bị bắt, dân mất tiền đền bù?

Theo tìm hiểu, tháng 9/2018, trong khi UBND huyện Phước Sơn chưa có quyết định phê duyệt giá đất cũng như cây cối, hoa màu để làm cơ sở đền bù cho người dân, nhưng chủ đầu tư dự án thủy điện Nước Chè là Công ty CP Thủy điện Nước Chè đã tự ý san lấp mặt bằng để thi công, vùi lấp cây cối, hoa màu khiến người dân bức xúc, gửi đơn khiếu kiện. Qua kiểm tra, chính quyền huyện đã đình chỉ hoạt động san lấp để tập trung giải quyết các thủ tục đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, thế nhưng chủ đầu tư tiếp tục cho các phương tiện thi công, san lấp.

Trong một diễn biến khác, ngày 19/8/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam bắt quả tang một nhóm người là nhân viên Công ty TNHH Hoàng Nhi, Công ty TNHH MTV Hoàn Thiện có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ ngay tại công trình thi công thủy điện Nước Chè (địa bàn xã Phước Năng). Tang chứng thu giữ gồm 460 thỏi chất dẻo, 61 kíp nổ điện, 10 cuộn dây truyền nổ.

Khám xét khẩn cấp kho vật liệu nổ của Công ty TNHH Hoàng Nhi tại công trường thi công thủy điện Nước Chè (thuộc địa bàn xã Phước Mỹ), Cơ quan An ninh điều tra thu giữ 117 thùng thuốc nổ còn nguyên đai, nguyên kiện (mỗi thùng nặng 24 kg). Qua điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định Công ty TNHH MTV Hoàn Thiện lợi dụng giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp được cấp tại các hạng mục công trình thủy điện Nước Chè cấu kết với Công ty TNHH Hoàng Nhi lập khống hồ sơ, lừa dối cơ quan chức năng để mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ tại công trình.

Mở rộng vụ án, ngày 30/8/2020, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ ông Hồ Sỹ Thái (48 tuổi, ở TP Pleiku), Giám đốc Công ty CP Thủy điện Nước Chè, để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ. Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Sau khi xảy ra vụ án, dự án thủy điện Nước Chè dừng thi công. Đến nay, bờ đập thủy điện dài gần 200m cơ bản hoàn thành, tuy nhiên nhiều hạng mục khác vẫn dở dang, sắt, thép, máy móc… ngổn ngang trên công trường.

Chủ tịch UBND xã Phước Năng Hồ Văn Khu cho hay, hiện 43 hộ dân của địa phương bị ảnh hưởng của dự án chưa được chủ đầu tư thủy điện Nước Chè đền bù. Tổng số tiền chủ đầu tư nợ dân là hơn 1 tỷ đồng. Nhiều năm nay người dân đi đòi nhưng chủ đầu tư vẫn chưa chịu trả.

Trong khi đó, ông Hồ Văn Bê, Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ cho biết, liên quan đến công trình thủy điện này có khoảng 80 hộ dân trong xã bị ảnh hưởng trực tiếp, với khoảng 60 ha đất rẫy trong lòng hồ. Hiện địa phương đã đo đạc, kiểm đếm xong nhưng vẫn chưa được áp giá đền bù. Dự án thủy điện còn lấn chiếm rừng phòng hộ khoảng 7 ha.

"Người dân nhiều năm nay đi đòi tiền đền bù nhưng chủ đầu tư chỉ hứa suông, không chi trả. Bây giờ giám đốc bị bắt, công trình ngưng trệ, tiền nợ dân không biết khi nào mới trả", ông Bê nói.