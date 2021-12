Giám đốc Sở Y tế Hải Dương nói gì về quy trình đấu thầu kít xét nghiệm

Quy trình mua sắm thiết bị y tế ở Hải Dương

Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Mạnh Cường – Giám đốc Sở Y tế Hải Dương cho biết, việc đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế liên quan Công ty Việt Á do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) chủ trì thực hiện theo quy định, thẩm quyền.

Theo lời ông Nguyễn Mạnh Cường, khi được phê duyệt chủ trương, CDC tự lập kế hoạch, tự thẩm định giá thiết bị cần mua. Sau đó, CDC trình Sở Y tế phương án để thẩm định việc mua sắm đó có đúng thiết bị, chủng loại và phù hợp với nguồn lực tài chính hay không.

Sở Y tế xác định kế hoạch mua sắm này đúng, cần thiết, phù hợp và trình UBND tỉnh đồng ý phê duyệt. Sau đó, CDC thực hiện tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị với các đơn vị cung ứng.

“Sở Y tế chỉ thẩm định kế hoạch đấu thầu, chứ không thẩm định cuộc thầu. Việc mua sắm thiết bị liên quan Công ty Việt Á do CDC chủ trì theo thẩm quyền. Không chỉ CDC, hằng năm các đơn vị, bệnh viện khác như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất… giá trị hàng trăm tỷ và họ cũng tự làm. Sở Y tế không thể bao sân hết được. Vụ việc tại CDC Hải Dương vẫn đang được cơ quan điều tra C03 – Bộ Công an xác minh, khi có kết luận, mọi việc sẽ được làm sáng tỏ”, ông Phạm Mạnh Cường nói.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa phân công một Phó giám đốc Sở tham gia chỉ đạo, lãnh đạo, giám sát công việc tại CDC tỉnh. Đồng thời, quyết định giao ông Nguyễn Phúc Thiện – Phó giám đốc CDC, phụ trách điều hành chung CDC tỉnh. Hiện tại, việc xét nghiệm, tiêm chủng tại CDC tỉnh đã hoạt động bình thường trở lại.

Sau khi vụ việc tại CDC Hải Dương bị cơ quan chức năng phát hiện, địa phương đã dừng sử dụng các thiết bị, sinh phẩm liên quan Công ty Việt Á.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, địa phương sử dụng các vật tư, thiết bị của các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ, cung ứng. Đồng thời, điều chỉnh việc xét nghiệm SARS-CoV-2 theo hướng test nhanh kháng nguyên để rà soát, sàng lọc diện rộng. Người dân cũng có thể mua thiết bị để xét nghiệm nhanh tại nhà.

Làm rõ trách nhiệm Sở Tài chính, Y tế

Ngày 23/12, ông Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chủ trì cuộc họp với các sở ngành liên quan sau khi cơ quan điều tra C03 - Bộ Công an khởi tố, bắt giam bị can Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương và Nguyễn Mạnh Cường - kế toán trưởng CDC Hải Dương về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nguyêm trọng".

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, đi ngược với nỗ lực phòng chống dịch của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Sai phạm của Giám đốc CDC Hải Dương là rất nghiêm trọng và tỉnh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, không dung túng, bao che sai phạm của cán bộ.

Sau khi có báo cáo của Sở Tài chính, Sở Y tế, Đảng bộ UBND tỉnh sẽ họp đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm từng cá nhân, tập thể liên quan.

Trước đó, chiều 22/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương họp và thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm, không có vùng cấm đối với các sai phạm của một số cá nhân cán bộ, đảng viên tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh.

Kiểm điểm năm 2021 đối với Sở Y tế về trách nhiệm quản lý của cơ quan chủ quản để xảy ra sai phạm tại CDC Hải Dương. Đồng thời yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính, tập thể lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan tới sai phạm của Giám đốc CDC tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũng yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả, ổn định tình hình, đảm bảo duy trì hoạt động của CDC Hải Dương, không để ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch.

Ngày 10/12, tổ công tác thuộc C03 – Bộ Công an khám xét khẩn cấp nhà ông Phạm Duy Tuyến, tại phố Nguyễn Thị Định, thuộc Khu đô thị phía Đông, thuộc phường Hải Tân, TP Hải Dương.

Ngày 17/12, C03 - Bộ Công an khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty CP Công nghệ Việt Á (Cty Việt Á), CDC tỉnh Hải Dương.

Đồng thời, khởi tố 7 bị can, trong đó có Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT Cty Việt Á, Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương, Nguyễn Mạnh Cường - nguyên Kế toán trưởng CDC Hải Dương.

Bước đầu, C03 - Bộ Công an xác định, Cty Việt Á bán kit test COVID-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Bị can Phan Quốc Việt đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng gần 30 tỷ đồng cho Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương. Cơ quan điều tra đã kê biên 8 bất động sản của bị can Phạm Duy Tuyến.