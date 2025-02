Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh làm Bí thư Huyện ủy Gò Dầu

TPO - Tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ từ các bộ, ngành, Bộ Công an đã nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ theo mô hình tổ chức mới, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Sát hạch, cấp Giấy phép lái xe; Cấp Phiếu lý lịch tư pháp; Đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng; Tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma tuý từ ngày 1/3.