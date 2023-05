Giám đốc Cty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh bị bắt vì gây ô nhiễm môi trường

TPO - Tối 5/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Hứa Đông (50 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) và ông Cao Thọ Bình (40 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Hứa Đông là Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh (trụ sở tại tỉnh Trà Vinh). Từ năm 2018, ông Đông là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh đã ký kết hợp đồng về thu gom, xử lý chất thải với một số công ty trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các địa phương lân cận. Chất thải thu gom, gồm: chất thải nguy hại, phế liệu tái chế, tro bay, xỉ than,…

Cuối năm 2020, ông Hứa Đông đã chỉ đạo cho ông Cao Thọ Bình (quản lý kiêm tài xế của công ty) cho công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh chôn lấp chất thải là tro bay, xỉ than thu gom được xuống khu đất trống của công ty tại xã Tân Long (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Vụ việc bị phát hiện vào ngày 23/8/2022. Qua khảo sát, đo đạc, cơ quan chức năng xác định sơ bộ khối lượng chất thải đã chôn lấp trái phép tại khu đất đất trên là hơn 25.000 tấn chất thải rắn (xỉ than, tro bay,…).

Ngày 3/1/2023, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại xã Tân Long (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) và xã Thanh Sơn (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh).

Vụ án sau đó được giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra. Đến nay, các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương phê chuẩn.