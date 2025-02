Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn nhận thêm nhiệm vụ mới

TPO - Ngày 18/2, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức Kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) để quyết nghị một số nội dung quan trọng, trong đó có công tác kiện toàn nhân sự.

Theo đó, kỳ họp đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với ông Vũ Như Hà - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn (do Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kể từ ngày 1/1/2025).

HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với ông Nguyễn Tiến Trung - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Trong chương trình kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, nhất trí và biểu quyết thông qua 7 nghị quyết, trong đó có 2 nghị quyết về công tác nhân sự, 3 nghị quyết về chế độ, chính sách, sắp xếp tổ chức bộ máy và 2 nghị quyết về điều chỉnh nghị quyết của HĐND tỉnh Lạng Sơn.