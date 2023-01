Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ

Chiều 12/1, Đại tá Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Phú Quốc.

Tại buổi kiểm tra, đại diện lãnh đạo Công an TP. Phú Quốc đã báo cáo kết quả công tác của đơn vị, các phương án đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết nguyên đán; bố trí, phân công cán bộ, chiến sỹ thường trực sẵn sàng chiến đấu cũng như việc chăm lo, chuẩn bị các điều kiện để cán bộ, chiến sĩ trực tại cơ quan vui Tết, đón Xuân vui tươi, ấm cúng và đầy đủ.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn của Công an TP. Phú Quốc.

Đồng thời, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác theo đúng quy định của pháp luật; làm tốt công tác chính trị tư tưởng; quan tâm đến chế độ chính sách để động viên cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết trong công tác; bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhất là tập trung nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu quả của Tổ đấu tranh trấn áp tội phạm vừa mới được thành lập.

Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang gửi lời chúc đến cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Phú Quốc bước sang năm mới với nhiều sức khỏe, niềm vui, đoàn kết nội bộ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Đại tá Nguyễn Văn Hận đã đến thăm và chúc Tết, tặng quà lực lượng Công an các xã, phường, Đồn Công an và các Tổ công tác của Công an tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn TP. Phú Quốc.

Trước đó, ngày 10/1, Công an tỉnh Kiên Giang đã ra mắt Tổ đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, giải quyết tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn Phú Quốc.

Thành viên của lực lượng này gồm những chỉ huy, cán bộ dày kinh nghiệm công tác, vững pháp luật, giỏi nghiệp vụ, được trang bị đầy đủ phương tiện và trang thiết bị. Tổ này sẽ cải trang mật phục, làm nhiệm vụ bí mật hoặc biện pháp hành chính công khai; tuần tra kiểm soát trên các địa bàn để ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm (theo quyết định thành lập kể từ ngày 01/01/2023).

Tại buổi ra mắt, Đại tá Diệp Văn Thế - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã ban hành nhiều Kế hoạch về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Qua đó, tại từng thời điểm đã mang lại hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Phú Quốc.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm, và tệ nạn xã hội từng lúc còn diễn biến phức tạp. Qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn TP. Phú Quốc cho thấy, hiện nay tội phạm xuất hiện ở hầu hết các lĩnh vực, địa bàn. Thủ đoạn hoạt động ngày càng manh động, liều lĩnh, xem thường pháp luật và đã xảy ra nhiều vụ việc phức tạp.

Từ tình hình trên, nhằm ổn định an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn Phú Quốc, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang quyết định thành lập Tổ đấu tranh, trấn áp với các loại tội phạm, như: Tập trung tấn công trấn áp các loại tội phạm, triệt xóa các nhóm đang có biểu hiện hoạt động phạm tội trên địa bàn, không để chúng có điều kiện hoạt động gây ra các vụ, việc phức tạp, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và trật tự kỷ cương xã hội.

Tại buổi ra mắt, Đại tá Diệp Văn Thế yêu cầu lực lượng phải hoạt động có trọng tâm, hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khoẻ, tính mạng cho cán bộ chiến sĩ và người dân, kể cả người vi phạm.