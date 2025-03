Giám đốc Công an Hà Nội: Vì việc chọn người, tiếp tục phát huy hiệu năng, hiệu quả của Công an cấp xã

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh một trong những chủ trương quan trọng của Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc là bố trí cán bộ theo phương châm “vì việc chọn người”, tiếp tục phát huy hiệu năng, hiệu quả của Công an cấp xã.

Đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc CATP Hà Nội tại Hội nghị “Giao ban công tác Công an tháng 2-2025; tổng kết Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; tóm tắt Thông báo kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại hội nghị giao ban tháng 2-2025 của Bộ và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3-2025 của CATP”, diễn ra sáng nay (11/3).

Kéo giảm sâu số vụ phạm tội về trật tự xã hội

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu thuộc CATP. Tại hội trường trung tâm, dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy – Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ…

Báo cáo trung tâm tại hội nghị do Thượng tá Đoàn Đức Thắng - Trưởng phòng Tham mưu trình bày cho thấy, trong tháng 2-2025, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, lực lượng CATP đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô, và đã đạt được những kết quả tích cực.

Đặc biệt, ngay từ những ngày đầu xuân, xác định tâm thế gương mẫu, đi đầu, CATP đã triển khai khối lượng công việc rất lớn theo tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng” chuẩn bị thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tiếp nhận một số nhiệm vụ từ các sở, ngành chuyển về lực lượng Công an.

Sau 1 tháng triển khai, CATP cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Từ ngày 1-3-2025, bộ máy mới chính thức hoạt động, cơ bản vận hành đảm bảo, không để gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo ANTT và phục vụ nhân dân.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, các đơn vị đã tập trung lực lượng thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, kéo giảm sâu số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2024 và thời gian liền kề. Điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, đặc biệt là các vụ giết người, cướp tài sản.

Những vấn đề tồn tại, hạn chế cũng đã được CATP chỉ rõ; qua đó đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, xác định nguyên nhân, đề ra các biện pháp, giải pháp khắc phục…

Với tinh thần báo cáo rõ tình hình, thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, nhất là những tồn tại mang tính chủ quan để đề xuất, xây dựng, thống nhất giải pháp tháo gỡ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc CATP đã chỉ định chỉ huy các phòng chức năng tham luận về: những phần việc đã, đang triển khai bộ máy tổ chức thuộc CATP; mô hình tổ chức khối CQĐT, nhất là những văn bản, quy định mới; đánh giá tình hình tội phạm thời gian qua và hoạt động của mô hình 141; đánh giá về tình hình các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố; công tác tiếp nhận các cơ sở trung tâm cai nghiện ma túy; tiến độ thực hiện kéo giảm tội phạm, tệ nạn ma túy ở cấp xã, phường; công tác đảm bảo an ninh; công tác hậu cần – tài chính…

Từng vấn đề, nhất là những những khó khăn, vướng mắc đã được đồng chí Giám đốc – Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng định hướng giải quyết với những yêu cầu cụ thể về thời gian, chất lượng.

Tại hội nghị, các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Nguyễn Tiến Đạt đã phát biểu chỉ đạo sâu, nhấn mạnh những yêu cầu trên các mặt công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu các đơn vị rà soát để triển khai thực hiện hiệu quả những văn bản chỉ đạo mới của cơ quan cấp trên liên quan đến quy trình công tác. Việc triển khai các phần việc của Dịch vụ công phải thông suốt; tiếp tục củng cố, hoàn chỉnh cơ chế thông tin liền mạch từ xã về thành phố, trong đó những vướng mắc, khó khăn phải được kịp thời nhận diện, tháo gỡ.

Công tác tuần tra kiểm soát phải đảm bảo khép kín địa bàn, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Cùng với đó, phải quyết liệt hơn nữa trước hiện tượng vi phạm về trật tự đô thị ở một số địa bàn đang có dấu hiệu “nóng” trở lại, nhất là các tuyến giáp ranh.

Đối với lĩnh vực – công tác tham mưu, hậu cầu, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc yêu cầu phòng chức năng CATP khẩn trương phối hợp phân bổ chỉ tiêu công tác cho Công an xã và các phòng nghiệp vụ; tuyệt đối không được hình thành tâm lý chờ đợi. Cùng với đó, sớm hoàn thiện, báo cáo lãnh đạo CATP về Quy chế làm việc của CATP, và phải xong ngay trong tháng 3.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt gợi mở, định hướng một số về đề về công tác sử dụng trụ sở của các đơn vị; công tác viễn thông tin học, cơ yếu; công tác chuyển đổi số trong CATP…trên tinh thần bám sát những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đã được CATP ban hành…

Toàn lực lượng CATP đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc CATP nêu rõ, hội nghị đã cơ bản thống nhất với những nhận định, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an đã đạt được trong tháng 2 và cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP, đồng chí Giám đốc ghi nhận, đánh giá cao đồng thời biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những thành tích, kết quả nổi bật đạt được của Công an các đơn vị đã đạt được trong tháng 2 và đợt cao điểm.

Phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị phải sớm tập trung tháo gỡ, giải quyết, và không được để lặp lại vi phạm, tồn tại mang tính chủ quan. Đồng chí Giám đốc nghiêm khắc phê bình trước hiện tượng vẫn có cán bộ, chiến sĩ có tư tưởng “xao nhãng”, làm việc “cầm chừng” trong giai đoạn chờ sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Đồng tình với phát biểu chỉ đạo của các đồng chí Phó Giám đốc, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thống nhất nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 3-2025 đến toàn lực lượng Công an Thủ đô.

Đó là tập trung hoàn thành việc bố trí cán bộ tại Công an cấp xã; sắp xếp đội ngũ chỉ huy và cán bộ các phòng theo đúng chuyên môn, công việc đang thực hiện và các tiêu chí. “Trong bối cảnh công việc, nhiệm vụ của Công an cấp xã tăng lên, yêu cầu lựa chọn, bố trí Trưởng Công an cấp xã là những đồng chí có năng lực nắm, xử lý vấn đề ngay từ cơ sở, có khả năng chỉ đạo, triển khai các giải pháp tăng cường bảo vệ an ninh cơ sở; có năng lực tiến hành hoạt động điều tra được phân công”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ.

Đồng chí Giám đốc giao các phòng nghiệp vụ chỉ đạo quyết liệt, phân công, đôn đốc nhiệm vụ các Tổ địa bàn triển khai các nhiệm vụ công tác, nhất là công tác an ninh cơ sở và phòng chống tội phạm, không để tình trạng buông lỏng, không quán xuyến địa bàn. Khẩn trương có hướng dẫn công tác chuyên môn, phân công, phân cấp trên các lĩnh vực chủ trì.

Đối với nhiệm vụ mới tiếp nhận từ các sở, ngành, đồng chí Giám đốc giao các phòng chức năng liên quan chủ trì đánh giá, báo cáo kết quả bước đầu thực hiện nhiệm vụ, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất.

Cùng với đó, phải nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết phòng ngừa không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT các vụ việc khiếu kiện tập trung đông người; rà soát, đánh giá tính chất phức tạp về an ninh đối với địa bàn cấp xã, tham mưu CATP bố trí tổ An ninh phù hợp với tính chất địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ theo Nghị quyết số 11 của Đảng ủy CATP; trên tinh thần phải quy chiếu đến từng chỉ huy, điều tra viên, cán bộ điều tra, gắn với giao chỉ tiêu kéo giảm số vụ tạm đình chỉ cụ thể, không để sót, lọt hồ sơ vụ án, vụ việc tạm đình chỉ...

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu khẩn trương, tham mưu lãnh đạo CATP xây dựng Kế hoạch sửa đổi, bổ sung về mô hình hoạt động của lực lượng 141 để đảm bảo phù hợp với cơ cấu, tổ chức bộ máy mới của CATP. Các phòng chức năng khẩn trương hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc; hướng dẫn Công an các xã, phường, thị trấn chủ động rà soát, báo cáo đề xuất đưa vào quản lý đối với điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy; khẩn trương rà soát, xác định các địa bàn dự kiến xây dựng “Xã không ma túy” để tập trung các giải pháp thực hiện đảm bảo chỉ tiêu Bộ Công an giao.

“Lãnh đạo Bộ khen CATP Hà Nội trong thời gian ngắn, khối lượng công việc nhiều, nhưng đã thực hiện hiệu quả, đúng với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng. Thời gian tới, sẽ còn nhiều việc phải làm liên quan đến tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy. Thường vụ, lãnh đạo CATP xác định rõ một trong những tiêu chí là vì việc chọn người, luôn công tâm, khách quan. Tôi đề nghị, mong muốn cán bộ chiến sỹ đồng tâm, đồng lòng, đoàn kết để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc CATP nêu rõ.

