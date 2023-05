Giám đốc Công an Hà Nội: Tăng hạn tuổi hưu sẽ thừa hưởng kinh nghiệm của sĩ quan cao cấp

TPO - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho rằng, đối với sĩ quan, nhất là sĩ quan cấp cao từ thượng tá trở lên, khi được kéo dài tuổi sẽ giúp thừa hưởng kinh nghiệm của họ.

Chiều 27/5, tại buổi thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, nhiều đại biểu quan tâm việc tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan công an.

Dự thảo luật đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ của công an nhân dân, trong đó nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi. Sĩ quan công an là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp được kéo dài thời hạn phục vụ từ 60 lên 62 tuổi với nam; 55 lên 60 tuổi với nữ.

Nêu ý kiến thảo luận, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP. Hà Nội, đồng tình việc tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất như dự thảo. Bởi theo ông, điều này tạo được sự đồng bộ, tương tích với Luật Lao động và tăng thêm các quỹ bảo hiểm xã hội.

Đối với sĩ quan, nhất là sĩ quan cấp cao từ thượng tá trở lên, khi được kéo dài tuổi sẽ giúp thừa hưởng kinh nghiệm của họ.

Trung tướng Trung cho biết, hiện nay số lượng nữ trong lực lượng công an chỉ chiếm hơn 10%. Bên cạnh đó, số cán bộ nữ chỉ làm công tác trong giáo dục, y tế, công tác đảng, chính trị, hậu cần, tài chính còn làm việc nơi khác không nhiều.

Cùng vấn đề trên, đại biểu Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP. Cần Thơ, cho rằng, quy định tăng hạn tuổi phục vụ của công an là phù hợp, nhằm thống nhất lộ trình tăng tuổi lao động được quy định trong Bộ Luật Lao động.

"Mặt khác, điều này cũng giúp cân đối quỹ bảo hiểm xã hội, đồng thời để cán bộ trong ngành công an được mức lương hưu cao nhất theo quy định hiện hành”, đại biểu Nguyễn Văn Thuận nói.

Theo đại biểu Nguyễn Thanh Hải (đoàn Thừa Thiên- Huế), nhiều cán bộ công an còn sức khoẻ đã về hưu. Do vậy, đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ của công an là hợp lý.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM) cho rằng, đề xuất sĩ quan công an là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp được kéo dài thời hạn phục vụ từ 60 lên 62 tuổi với nam; 55 lên 60 tuổi với nữ là thống nhất với các ngành khác.

Nữ đại biểu cũng cho rằng, kéo dài tuổi hưu, mặt tích cực sẽ tận dụng được kinh nghiệm, chất xám, nhưng nếu kéo dài tuổi hưu ở vị trí quản lý sẽ cản bước lớp trẻ phát triển.

Vì vậy, với các giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia, tiến sĩ, bà Lan đề xuất khi kéo dài tuổi hưu không nhất thiết làm quản lý mà tập trung làm chuyên môn.