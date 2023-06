Giám đốc Công an Bình Dương chỉ đạo khẩn sau vụ tài xế có nồng độ cồn gây họa lớn

TPO - Tình trạng tài xế điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia và các hành vi vi phạm luật giao thông khác, gây hậu quả nghiêm trọng, khiến người đi đường bất an. Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo, ngoài việc xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm, làm rõ trách nhiệm của cán bộ được giao phụ trách trên các tuyến đường.

Ngày 10/6, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đại tá Tạ Văn Đẹp - Giám đốc Công an tỉnh này đã có văn bản chỉ đạo công an toàn tỉnh triển khai thực hiện đợt “Cao điểm tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), phòng chống tội phạm (PCTP) và vi phạm pháp luật”, bắt đầu từ ngày 12/6 đến ngày 12/7.

Động thái này được thực hiện sau khi xảy ra vụ tài xế lái ô tô có nồng độ cồn tông hàng loạt phương tiện khiến nhiều người nhập viện.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho hay, thời gian gần đây, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn diễn biến phức tạp, xảy ra các vụ TNGT, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, gây tâm lý bất an cho người dân khi tham gia giao thông. Nguyên nhân gây TNGT chủ yếu do người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, không giữ khoảng cách an toàn.

Việc triển khai thực hiện đợt cao điểm này nhằm tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm trên lĩnh vực ATGT; đồng thời làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ liên quan công tác tuần tra, kiểm soát phụ trách quản lý các tuyến giao thông để xảy ra TNGT do “vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, chở quá số người quy định, xe cơi nới thành thùng; xe quá khổ, quá tải…

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu trưởng các đơn vị trong ngành tập trung chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự toàn tỉnh ứng trực 100% quân số, tổ chức thực hiện nghiêm túc các kế hoạch chuyên đề, mệnh lệnh, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về công tác bảo đảm trật tự ATGT, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, gây hậu quả chết người, thiệt hại về sức khỏe, tài sản... của nhân dân.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin chiều 6/6, Vũ Tuấn Anh điều khiển xe ô tô biển số 61A-904.76 lưu thông trên đường ĐT743C theo hướng từ cầu Ông Bố về hướng ngã tư 550, khi đến ngã ba Cửu Long thuộc khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, đã tông vào 5 xe mô tô đang dừng chờ đèn đỏ đi cùng chiều phía trước.

Sau khi va chạm với 5 xe mô tô nêu trên, xe ô tô tiếp tục lao nhanh về phía trước và đụng phải xe tải biển số 61C-352.75 đang dừng sát lề đường cùng chiều bên phải. Tiếp đó, xe ô tô con vẫn lao về trước va chạm vào 2 xe mô tô, lăn nhiều vòng trên đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến bé gái Phạm Thị Tuyết M bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, hiện đã bị chết não, hôn mê chưa tỉnh; anh Hà Công T bị gãy xương đòn tay trái; chị Lý Thị T bị trầy xước ngoài da và 5 người điều khiển xe mô tô khác bị ô tô tông trúng bị thương nhưng rời khỏi hiện trường.

Kết quả kiểm tra, công an xác định tài xế Vũ Tuấn Anh có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,748mg/L. Công an TP.Thuận An đã khởi tố vụ án để điều tra.