Giám đốc CDC Khánh Hoà nhận 1,9 tỷ đồng tiền hoa hồng

TP - Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ông Huỳnh Văn Dõng (SN 1967, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Khánh Hoà - CDC Khánh Hoà) đã nhận 1,9 tỷ đồng hoa hồng từ việc mua kit xét nghiệm COVID - 19.

Theo điều tra ban đầu của công an Khánh Hoà, trong thời gian từ tháng 7 - 10/2021, CDC Khánh Hòa tổ chức đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm PCR COVID - 19.

Ông Huỳnh Văn Dõng, Trần Quốc Huy (SN 1981, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính CDC Khánh Hòa) đã câu kết và thông đồng với bà Nguyễn Thị Thúy (SN 1989, Giám đốc Phòng Dự án Công ty TNHH Phát triển công nghệ ứng dụng VN - VNDAT) thực hiện trái pháp luật 5 gói thầu mua sắm bộ hóa chất xét nghiệm IVD dùng cho tách chiết a xít nucleic (loại 2.000 test/bộ, tổng cộng 116.00 kit xét nghiệm) phục vụ xét nghiệm COVID-19 cho CDC Khánh Hòa. Tổng giá trị 5 gói thầu này hơn 14,2 tỷ đồng, bao gồm 13,465 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, ông Huỳnh Văn Dõng với tư cách là Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu CDC Khánh Hòa không thực hiện mua sắm theo qui định của Luật Đấu thầu mà câu kết, thống nhất để Công ty VNDAT giao hàng hóa trước theo hình thức cho mượn, ứng trước để CDC Khánh Hòa sử dụng. Sau đó các bên sẽ tìm cách hợp thức hoá hồ sơ đấu thầu, mỗi gói thầu cuối cùng chỉ có một đơn vị là VNDAT tham gia.

Quá trình thực hiện, bà Nguyễn Thị Thúy liên hệ với một số công ty và cung cấp theo yêu cầu của ông Trần Quốc Huy các báo giá sản phẩm bộ hóa chất xét nghiệm IVD cao hơn giá của VNDAT để Huy làm đề xuất hợp thức hóa giá dự toán, giá kế hoạch mua sản phẩm bằng giá của VNDAT.

Theo chỉ đạo của ông Huỳnh Văn Dõng, Trần Quốc Huy đã đề nghị nhà thầu VNDAT chi tiền phần trăm của hợp đồng (được VNDAT phê duyệt chi 15% giá trị gói thầu trước VAT). Bà Nguyễn Thị Thúy chỉ đạo cấp dưới 2 lần chuyển tiền cho ông Trần Quốc Huy (hơn 510 triệu đồng) qua tài khoản ông Trần Văn Hiệp (anh trai ông Huy) và 1 lần bà Thúy đưa 1,5 tỷ đồng tiền mặt cho Trần Quốc Huy với tổng cộng 1,977 tỷ đồng. Số tiền này được ông Huy đưa lại cho ông Dõng, ông Dõng cho lại ông Huy 30 triệu và nhờ ông Huy đưa cho bà Mai Thị Minh Truyền (Kế toán trưởng CDC Khánh Hòa) 50 triệu đồng. Số tiền còn lại gần 1,9 tỷ đồng do ông Dõng quản lí, sử dụng vào mục đích cá nhân. Vụ việc đã tạo điều kiện cho VNDAT thu được lợi nhuận 370%, gây thiệt hại tài sản nhà nước 9,86 tỷ đồng.

Như Tiền Phong đã phản ánh, sáng 17/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bị can Trần Quốc Huy và Huỳnh Văn Dõng. Bị can Dõng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú vì gãy chân. Công an Khánh Hoà cũng khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thúy (bị cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt giam trước đó trong một vụ khác liên quan đến Công ty Việt Á). Cả 3 bị can cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, qui định tại khoản 3, Điều 222 BLHS.