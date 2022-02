Giám đốc BV Nhi T.Ư: 'Tiêm vắc xin không ảnh hưởng lâu dài và yếu tố di truyền của trẻ em'

TPO - Ngày 18/2, tại Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Medlatec tổ chức Hội nghị khoa học thường niên "Medlatec Group: Quản lý chất lượng và phòng, chống COVID-19". Tại hội nghị, bệnh viện cũng đã tiếp nhận chứng chỉ Trung tâm Xét nghiệm Medlatec đạt tiêu chuẩn CAP (College of American Pathologists).

TPO - Năm 1889, một căn bệnh bí ẩn về đường hô hấp xuất hiện ở Nga và sau đó lan ra toàn cầu, gây ra ít nhất ba đợt lây nhiễm trong vài năm. Hiện nay, một số nhà khoa học nghi ngờ rằng căn bệnh này, được gọi là "bệnh cúm Nga", thực sự có thể do một loại virus tương tự như SARS -CoV-2, loại virus gây ra COVID-19, The New York Times đưa tin.