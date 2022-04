Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast: Ai sẽ trở thành golfer xuất sắc nhất?

TPO - 142 golfer tham gia Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast trong đó có 123 golfer nam, 19 golfer nữ. Ai sẽ là golfer xuất sắc nhất Việt Nam?

Đây là lần đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia được đưa vào hệ thống giải chuyên nghiệp VGA Tour, và trở thành giải đấu duy nhất chỉ dành riêng cho các golfer mang quốc tịch Việt Nam. Điều này giúp cho giải đấu trở lại với đúng ý nghĩa là tìm ra golfer xuất sắc nhất Việt Nam vào thời điểm hiện tại.

Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2022 do Tổng cục Thể dục Thể thao, Hiệp hội Golf Việt Nam, báo Tiền Phong và UBND TP Hải Phòng phối hợp tổ chức. Giải đấu nhận được sự đồng hành quan trọng của VinFast – đơn vị tiên phong của ngành sản xuất ô tô điện Việt Nam, đại diện cho “tinh hoa Việt Nam” chinh phục thị trường quốc tế. Điểm chung của VinFast và golf Việt là đều có xuất phát điểm muộn hơn so với thế giới nhưng lại đang phát triển rất nhanh trong thời gian vừa qua. Chính vì vậy, với việc đồng hành tại Giải Vô địch Quốc gia, Tổng cục Thể dục Thể thao, Hiệp hội Golf Việt Nam, báo Tiền Phong, UBND TP Hải Phòng và VinFast cùng hy vọng sẽ: Đem “tinh hoa Việt Nam” vươn ra thế giới trong tương lai không xa.

Bên cạnh đó, với sự tài trợ của VinFast, Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 sẽ có tổng quỹ thưởng lên tới 1,2 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ đồng dành cho bảng nam và 200 triệu đồng thuộc về bảng nữ. Điều này khiến Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp VinFast trở thành giải đấu có quỹ thưởng dành cho bảng nữ lớn nhất từ trước đến nay.

Các vận động viên tranh tài tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp VinFast sẽ trải qua 4 vòng đấu trên sân Marsh với 18 hố par 72, dài 7508 yards của Vinpearl Golf Hải Phòng. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Thái Dương - Giám đốc giải đấu, các chuyên gia khi sang Việt Nam đều đánh giá sân Vinpearl Golf Hải Phòng đủ tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện tầm cỡ châu Á và quốc tế. Trong đó, sân Marsh có mức độ thách thức rất cao.

Điểm thú vị nằm ở thiết kế với độ khó cao từ địa hình đầm lầy tự nhiên của sân đấu này. Tất cả 18 hố đấu của sân đều sở hữu những đầm lầy chạy dọc hoặc cắt ngang fairway, thậm chí một vài hố đấu còn kéo dài lên tới tận green. Sẽ không dễ để các golfer vượt qua được các cạm bẫy có mặt ở khắp sân và chắc chắn không ít những cú đánh sẽ bị đầm lầy “nuốt sống” ở giải đấu sắp tới.

Chính điều này khiến cho cuộc cạnh tranh tới chức vô địch của Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp VinFast sẽ trở nên thú vị và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Nguyễn Anh Minh

Ở bảng đấu dành cho nam, Nguyễn Anh Minh đang là cái tên thu hút được nhiều sự chú ý trong 2 tháng trở lại đây sau chức vô địch tại Lexus Challenge 2022. Điềm tĩnh và chắc chắn trong từng cú đánh, cũng như một tâm lý thi đấu vững vàng, khó ai có thể tin điều này lại xuất hiện ở một golfer chưa tròn 15 tuổi.

Tham dự Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp VinFast với mục tiêu tích lũy kinh nghiệm để chuẩn bị cho SEA Games 31, Nguyễn Anh Minh không đặt mục tiêu quá cao. Tuy nhiên, với tâm lý thoải mái, biết đâu Nguyễn Anh Minh lại thêm một lần tạo ra bất ngờ tại Vinpearl Golf Hải Phòng.

Trương Chí Quân

Tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp VinFast, Trương Chí Quân chắc chắn vẫn sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Không chỉ vì đẳng cấp và kinh nghiệm mà golfer sinh năm 1998 còn rất có duyên với Giải Vô địch Quốc gia. Trương Chí Quân từng 4 lần Vô địch Quốc gia vào các năm 2014-2016 và 2018 khi còn là golfer nghiệp dư và đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ai phá vỡ được kỷ lục này. Tại Vinpearl Golf Hải Phòng, Trương Chí Quân cũng có một kỷ niệm đẹp khi từng giành chức vô địch Đối kháng Quốc gia tại đây năm 2017.

Tuy nhiên, kể từ khi chuyển lên thi đấu chuyên nghiệp, Trương Chí Quân lại chưa có duyên với chức vô địch khi 2 giải đấu gần nhất là FLC Vietnam Masters 2020 và Lexus Challenge 2022 anh đều chỉ giành được ngôi Á quân. Sẽ còn gì tuyệt vời hơn nếu golfer sinh năm 1998 giải cơn khát danh hiệu của mình bằng việc lần thứ 5 chiến thắng Giải Vô địch Golf Quốc gia. Quyết tâm là có thừa, chắc chắn Trương Chí Quân sẽ thi đấu với hơn 100% năng lực để hoàn thành mục tiêu này.

Đỗ Hồng Giang

Một năm không được tham dự bất cứ giải đấu nào, đã khiến cho Đỗ Hồng Giang không giữ được cảm giác thi đấu tốt nhất tại Lexus Challenge 2022 vừa qua. Kết thúc giải ở vị trí thứ 8 với tổng điểm +10 chẳng thể khiến nhà vô địch của FLC Vietnam Masters 2020 cảm thấy hài lòng.

Dù kết quả không như ý muốn nhưng kỹ năng của Đỗ Hồng Giang khiến không một đối thủ nào dám xem thường. Không bùng nổ như Trương Chí Quân hay Nguyễn Anh Minh, ở Đỗ Hồng Giang người ta thấy được sự chắc chắn, an toàn với những tinh toán vô cùng tỉ mỉ và chi li trong từng cú đánh.

Và tại một sân đấu khó như Vinpearl Golf Hải Phòng thì lối chơi của Đỗ Hồng Giang chắc chắn sẽ phát huy rất nhiều tác dụng. Đây cũng là một sân đấu quen thuộc với golfer tới từ Quảng Ninh khi anh đã có nhiều lần trải nghiệm trước đó.

Doãn Văn Định

Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp VinFast sẽ đánh đấu sự trở lại của Doãn Văn Định tại đấu trường chuyên nghiệp. Hơn 1 năm không tham dự bất cứ giải đấu chính thức nào, phong độ của golfer sinh năm 1982 vẫn là một dấu hỏi lớn, nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp của Doãn Văn Định thì không phải bàn cãi.

Dù tiếp xúc với golf rất muộn khi đã 26 tuổi, nhưng chỉ sau 3 năm gắn bó Doãn Văn Định đã có chức vô địch Quốc gia đầu tiên. Và trong nhiều năm qua, Văn Định luôn nằm trong nhóm những golfer chuyên nghiệp hàng đầu ở Việt Nam với những thành tích ấn tượng như Á quân Giải chuyên nghiệp quốc gia 2018 hay vị trí đồng hạng Nhì Lexus Challenge 2019.

Luôn nở nụ cười trên môi khi thi đấu, sự góp mặt của Doãn Văn Định chắc chắn sẽ khiến cuộc cạnh tranh chức vô địch tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp Vinfast trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Nguyễn Thảo My

Ở bảng nữ, chắc chắn Nguyễn Thảo My vẫn là ứng cử viên số 1 của giải đấu. Có thể nói so với các golfer nữ vào thời điểm hiện tại của Việt Nam, Thảo My đang có phần vượt trội hơn cả về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm thi đấu. Điều đó được chứng minh rõ nhất tại Lexus Challenge 2022 vừa qua khi cô giành chức vô địch và hơn vị trí thứ 2 tới 7 gậy.

Nhiều người cũng dự đoán danh hiệu tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 – Cúp VinFast khó lòng thoát khỏi tay của Nguyễn Thảo My vào thời điểm hiện tại. Nếu thành công, nữ golfer sinh năm 1998 sẽ có được lần thứ 4 đăng quang tại giải đấu sau các năm 2014, 2015 và 2019.

Đối thủ lớn nhất của Nguyễn Thảo My ở giải đấu sắp tới có lẽ sẽ là Đoàn Xuân Khuê Minh. Á quân của Lexus Challenge 2022 cũng là nữ golfer trẻ nhất vô địch Quốc gia khi mới chỉ 14 tuổi. Đoàn Xuân Khuê Minh có thể coi là golfer duy nhất tiệm cận được trình độ của Nguyễn Thảo My vào thời điểm hiện tại. Hy vọng rằng, nữ golfer 19 tuổi sẽ có một giải đấu bứt phá để tạo nên bất ngờ tại Vinpearl Golf Hải Phòng. Ngoài Thảo My và Đoàn Xuân Khuê Minh, sự trở lại của Ngô Bảo Nghi cũng sẽ khiến cho cuộc cạnh tranh ở bảng Nữ trở nên hấp dẫn hơn.

-----------------------------

Một số thông tin đáng chú ý về giải đấu

- Slogan của giải đấu: BỨT PHÁ ĐỂ VƯƠN XA

- Ra đời từ năm 2005, Giải Vô địch Golf Quốc gia là giải đấu golf lâu đời nhất Việt Nam, là sự kiện đặt nền móng cho sự ra đời của hệ thống thi đấu golf quốc gia của Hiệp hội Golf Việt Nam.

- Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast do Tổng cục Thể dục Thể thao, Hiệp hội Golf Việt Nam, báo Tiền Phong, UBND TP Hải Phòng phối hợp tổ chức. Đây là lần đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia được tổ chức là một giải đấu chuyên nghiệp dành riêng cho các vận động viên người Việt Nam.

- Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cup VinFast diễn ra tại Vinpearl Golf Hải Phòng từ ngày 19 - 24/4/2022 theo thể thức đấu gậy qua 72 hố.

- 142 golfer tham gia Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast: 123 golfer nam; 19 golfer nữ. Có 19 golfer trẻ (dưới 21 tuổi) đăng ký tranh tài, trong đó Nguyễn Viết Gia Hân (11 tuổi) là trẻ tuổi nhất trong lịch sử của giải, cũng như lịch sử giải chuyên nghiệp của Việt Nam.

- Có 8 nhà vô địch quốc gia các mùa giải trước, bao gồm cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư, góp mặt tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast: Doãn Văn Định (2012), Đỗ Lê Gia Đạt (2013), Trương Chí Quân (2014-2016, 2018), Nguyễn Bảo Long (2019), Nguyễn Đặng Minh (2020), Ngô Bảo Nghi (2009, 2010, 2011), Nguyễn Thảo My (2014, 2015, 2019) và Đoàn Xuân Khuê Minh (2017).

- Tổng giá trị tiền thưởng là 1.2 tỷ đồng (1 tỷ đồng cho bảng Nam và 200 triệu đồng cho bảng Nữ).