Giải 'Top 20 Sản phẩm, Dịch vụ Chất Lượng Vàng 2022' gọi tên Uu Viet Solutions

Tại sự kiện “Hàng Việt Tốt” lần thứ 12, sản phẩm của Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt (Uu Viet Solutions) đã được trao danh hiệu “Top 20 Sản phẩm, Dịch vụ Chất Lượng Vàng vì quyền lợi Người tiêu dùng năm 2022”

Nhằm hưởng ứng ngày 15/03 hàng năm - “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam”. Ngày 02/04/2022, tại Khu di tích Phủ Chủ Tịch Ba Đình - Hà Nội đã diễn ra sự kiện “Hàng Việt Tốt” được tổ chức lần thứ 12 với chủ đề “Doanh Nghiệp Hàng Việt Tốt Vì Quyền Lợi Người Tiêu Dùng năm 2022 do Viện Kinh tế và Văn hoá kết hợp với Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng” tổ chức.

“Uu Viet Solutions tạo nên sự khác biệt”

Uu Viet Solutions được thành lập từ năm 2010 đến nay, đồng hành cùng người dân Việt 12 năm qua, gặt hái nhiều thành công và hướng đến mục tiêu trở thành công ty cung cấp các thiết bị nội thất phòng tắm cao cấp tốt nhất thị trường.

Tự hào là nhà cung cấp và phân phối nội thất phòng tắm và thiết bị an ninh cao cấp hàng đầu tại Việt Nam với hơn 10 thương hiệu nổi tiếng toàn thế giới, trải dài từ đẳng cấp siêu sang (Jörger) đến phân khúc 5 sao (Brizo, Delta, Axent, Bagnodesign, Bette, Innoci, Aliseo…) đến từ Mỹ và Châu Âu.

"Các thương hiệu nổi tiếng tạo nên tên tuổi Uu Viet Solutions"

Thương hiệu đưa Uu Viet Solutions tiếp cận gần hơn với khách hàng và đối tác đó là Innoci - một thương hiệu đến từ Đức. Các sản phẩm của Innoci với mẫu mã đa dạng, chất liệu hoàn hảo, thiết kế tinh xảo và chi phí hợp lý, chinh phục ngay cả những vị khách khó tính nhất. Innoci đã có mặt trên hơn 30 quốc gia, được các khu resort, khách sạn và chung cư 4 - 5 sao lựa chọn và tin dùng.

Hơn thế nữa, phải kể đến bộ sưu tập thương hiệu vòi và phụ kiện đẳng cấp thế giới của Đức và được chế tác thủ công của gia tộc Jörger - đây chính là tuyên ngôn rõ ràng nhất về gu thẩm mỹ, phong cách hưởng thụ độc nhất của chủ nhân.

Bên cạnh đó, Brizo - thương hiệu nổi tiếng tại Mỹ trực thuộc tập đoàn Masco với những thiết kế chú trọng đến yếu tố thời trang và thẩm mỹ trên từng bộ sưu tập thì Delta ứng dụng công nghệ chạm tắt chạm mở, tích hợp tất cả các công nghệ tiên tiến và thông minh nhất của sen vòi.

Ngoài ra, những thương hiệu đẳng cấp và sang trọng đến từ Châu Âu: Bagnodesign, Axent, Bette,...cũng góp phần kiến tạo không gian nhà tắm đẳng cấp và sang trọng dành cho các khách hàng.

Uu Viet Solutions dần khẳng định vị thế trên thị trường với những bước tiến xa và vững chắc, cũng như mối quan hệ chiến lược với các chủ đầu tư danh tiếng như: BIM Group, Dai Quang Minh, Bitexco Group, Sun Group, Sunwah, SSG Group, Kiến Á…

“Your Space, Your Style. Have It Your Way”

Với phương châm “Kiến tạo không gian hoàn mỹ theo cách của riêng bạn”, Uu Viet Solutions cung cấp gói giải pháp phòng tắm toàn diện bao gồm bồn tắm, bồn cầu, vòi chậu, chậu rửa, sen tắm, phụ kiện,… đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu của khách hàng trong không gian phòng tắm hài hòa và đẳng cấp. Những sản phẩm do UVS phân phối trở thành lựa chọn hàng đầu cho hàng loạt các dự án nghỉ dưỡng, khách sạn siêu sang trải dài khắp đất nước Việt Nam như: Premier Village Phu Quoc Resort, Sunwah Pearl, Intercontinental Phu Quoc Hotel, JW Marriott Hotel,...

Hơn thế nữa, nhiều chương trình tri ân khách hàng được tổ chức và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng và đối tác. Tiếp nối chuỗi sự kiện “Hàng Việt Tốt” được tổ chức lần thứ 12, Uu Viet Solutions vinh danh “Top 20 Sản phẩm, Dịch vụ Chất Lượng Vàng vì quyền lợi Người tiêu dùng năm 2022” được trao tặng bởi Viện Kinh tế và Văn hoá kết hợp với Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng.

Giải thưởng là kết quả cho sự nỗ lực của công ty khi liên tục đổi mới, sáng tạo nhằm hoàn thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng và đối tác.

Uu Viet Solutions đang sở hữu hệ thống 2 Showroom tại TP.HCM và 1 Văn phòng đại diện tại Hà Nội. Địa chỉ cụ thể:

TP Hồ Chí Minh

1T Trần Não, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM

A25-A26 KDC Kim Sơn, Đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

TP Hà Nội:

CT4B-X2 Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Địa chỉ Website: https://www.uuvietsolutions.vn/